Нова інформація про здоров'я Брюса Вілліса: у нього анозогнозія

Сім’я Брюса Вілліса поділилася новими подробицями про стан здоров’я легендарного голлівудського актора. Його дружина, модель і громадська активістка Емма Гемінг-Вілліс, розповіла, що Вілліс не усвідомлює свого діагнозу лобно-скроневої деменції, яку йому офіційно підтвердили у 2023 році. Причиною цього є анозогнозія. Це неврологічний стан, за якого мозок не здатний розпізнати власну хворобу.

Брюс Вілліс. Фото: REUTERS

Емма Гемінг-Вілліс інтерв’ю для People, зізналася, що актор ніколи не пов’язував свій стан між самопочуттям і діагнозом. За її словами, він не говорить про хворобу відкрито і не усвідомлює змін, які з ним відбуваються.

"Я думаю, що це одночасно благословення і прокляття цієї ситуації, що він так і не пов’язав факт наявності цієї хвороби. І я дуже цьому рада. Я дуже рада, що він про це не знає", – сказала Гемінг-Вілліс.

Анозогнозія часто супроводжує лобно-скроневу деменцію. Як пояснюють фахівці, це відсутність у хворого критичної оцінки власного фізичного чи психічного захворювання. За даними клініки Клівленда, такий розлад поширений серед пацієнтів із неврологічними та психічними захворюваннями.

"Люди думають, що це може бути запереченням, що вони не хочуть йти до лікаря, але насправді в гру вступає анозогнозія. Це не заперечення. Це просто означає, що їхній мозок змінюється. Це частина хвороби", — пояснила дружина Вілліса стан свого чоловіка.

Родина Вілліса раніше повідомляла, що лобно-скронева деменція вплинула на мовлення, емоційний стан і поведінку актора. Саме через це актор завершив кар’єру. Водночас близькі наголошують, що вони зосереджені на турботі про нього та підвищенні обізнаності суспільства про цю форму деменції.

