Ушел из жизни человек, создавший фильмы "Хороший, плохой, злой" и "Банды Нью-Йорка"

23 января ушел из жизни великий кинопродюсер Альберто Гримальди, который был причастен к созданию фильмов "Хороший, плохой, злой", "Банды Нью-Йорка", "Последнее танго в Париже" и многих других, об этом сообщил сын продюсера Маурисио, передает издание Variety.

Хороший, плохой, злой. Кадр из фильма

Гримальди умер естественной смертью в возрасте 95 лет.

Альберто Гримальди начинал свою продюсерскую карьеру со спагетти-вестернов. Он был продюсером фильма Серджио Леоне "Хороший, плохой, злой", в котором снялись Клинт Иствуд, Эли Уоллах и Ли Ван Клифф. Фильм считается одной из лучших картин в истории кино.

В своей карьере Гримальди поработал с такими выдающимися режиссерами, как Федерико Феллини, Джилло Понтекорво, Бернардо Бертолуччи и Пьером Паоло Пазолини.

В мире фильмы, которые продюсировал Гримальди распространяла его компания под названием United Artist.

Стоит отметить, что последним фильмом, который спродюсировал Гримальди была картина Мартина Скорсезе "Банды Нью-Йорка", которая вышла в 2002 году, в главных ролях снялись Леонардо ди Каприо и Дэниэл Дэй-Льюис.

В 2009 году Центр Экспериментального кинематографа опубликовал книгу, которую назвали "Альберто Гримальди. Искусство производить", которую написал Пол Савино. Там впервые рассказали о выдающейся карьере неаполитанского производителя кино.

Ранее "Комментарии" сообщали, что от коронавируса в возрасте 87 лет умер знаменитый американский телеведущий Ларри Кинг.

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