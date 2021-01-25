logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 25.01.2021

BTC/USD

33130.84

ETH/USD

1403.07

LTC/USD

142.22

НБУ 25.01.2021

USD/UAH

28.30

EUR/UAH

34.40

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона Ушел из жизни человек, создавший фильмы "Хороший, плохой, злой" и "Банды Нью-Йорка"
commentss НОВОСТИ Все новости

Ушел из жизни человек, создавший фильмы "Хороший, плохой, злой" и "Банды Нью-Йорка"

Ему было 95 лет

сегодня, 11:49
Автор:

Гриниченко Дима

23 января ушел из жизни великий кинопродюсер Альберто Гримальди, который был причастен к созданию фильмов "Хороший, плохой, злой", "Банды Нью-Йорка", "Последнее танго в Париже" и многих других, об этом сообщил сын продюсера Маурисио, передает издание Variety.

Ушел из жизни человек, создавший фильмы "Хороший, плохой, злой" и "Банды Нью-Йорка"

Хороший, плохой, злой. Кадр из фильма

Гримальди умер естественной смертью в возрасте 95 лет. 

Альберто Гримальди начинал свою продюсерскую карьеру со спагетти-вестернов. Он был продюсером фильма Серджио Леоне "Хороший, плохой, злой", в котором снялись Клинт Иствуд, Эли Уоллах и Ли Ван Клифф. Фильм считается одной из лучших картин в истории кино.

В своей карьере Гримальди поработал с такими выдающимися режиссерами, как Федерико Феллини, Джилло Понтекорво, Бернардо Бертолуччи и Пьером Паоло Пазолини.

В мире фильмы, которые продюсировал Гримальди распространяла его компания под названием United Artist.

Стоит отметить, что последним фильмом, который спродюсировал Гримальди была картина Мартина Скорсезе "Банды Нью-Йорка", которая вышла в 2002 году, в главных ролях снялись Леонардо ди Каприо и Дэниэл Дэй-Льюис.

В 2009 году Центр Экспериментального кинематографа опубликовал книгу, которую назвали "Альберто Гримальди. Искусство производить", которую написал Пол Савино. Там впервые рассказали о выдающейся карьере неаполитанского производителя кино.

Ранее "Комментарии" сообщали, что от коронавируса в возрасте 87 лет умер знаменитый американский телеведущий Ларри Кинг.

Также в возрасте 79 лет ушла из жизни знаменитая французкая актриса Натали Делон, которая была супругой Алена Делона.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://variety.com/2021/film/news/alberto-grimaldi-dead-dies-producer-the-good-the-bad-and-the-ugly-1234891108/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ