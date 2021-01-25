Ушел из жизни человек, создавший фильмы "Хороший, плохой, злой" и "Банды Нью-Йорка"

Язык
Coinspot 25.01.2021
BTC/USD
33130.84
ETH/USD
1403.07
LTC/USD
142.22
НБУ 25.01.2021
USD/UAH
28.30
EUR/UAH
34.40
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Гриниченко Дима
23 января ушел из жизни великий кинопродюсер Альберто Гримальди, который был причастен к созданию фильмов "Хороший, плохой, злой", "Банды Нью-Йорка", "Последнее танго в Париже" и многих других, об этом сообщил сын продюсера Маурисио, передает издание Variety.
Хороший, плохой, злой. Кадр из фильма
Гримальди умер естественной смертью в возрасте 95 лет.
Альберто Гримальди начинал свою продюсерскую карьеру со спагетти-вестернов. Он был продюсером фильма Серджио Леоне "Хороший, плохой, злой", в котором снялись Клинт Иствуд, Эли Уоллах и Ли Ван Клифф. Фильм считается одной из лучших картин в истории кино.
В своей карьере Гримальди поработал с такими выдающимися режиссерами, как Федерико Феллини, Джилло Понтекорво, Бернардо Бертолуччи и Пьером Паоло Пазолини.
В мире фильмы, которые продюсировал Гримальди распространяла его компания под названием United Artist.
Стоит отметить, что последним фильмом, который спродюсировал Гримальди была картина Мартина Скорсезе "Банды Нью-Йорка", которая вышла в 2002 году, в главных ролях снялись Леонардо ди Каприо и Дэниэл Дэй-Льюис.
В 2009 году Центр Экспериментального кинематографа опубликовал книгу, которую назвали "Альберто Гримальди. Искусство производить", которую написал Пол Савино. Там впервые рассказали о выдающейся карьере неаполитанского производителя кино.
Ранее "Комментарии" сообщали, что от коронавируса в возрасте 87 лет умер знаменитый американский телеведущий Ларри Кинг.
Также в возрасте 79 лет ушла из жизни знаменитая французкая актриса Натали Делон, которая была супругой Алена Делона.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости