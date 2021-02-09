В России исчез знаменитый актер Леонид Куравлев: "Не выходит на связь"

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Гриниченко Дима
В России пропал знаменитый советский актер Леонид Куравлев. Сообщается, что артист перестал общаться с друзьями и коллегами, его телефон отключен, а местонахождение на данный момент неизвестно. Об этом сообщает издание "Комсомольская правда".
Куравлев. Фото: Google
Близкие артиста рассказывают, что Куравлев очень замкнулся в себе после того, как в 2012 году умерла его жена. После начала пандемии он перебрался в загородный дом и совсем перестал общаться с окружающими. Также Куравлев перестал давать интервью и появляться на телевидении. Недавно стало известно о том, что все телефоны Куравлева недоступны, а о его текущем местоположении не знает никто.
За артистом ухаживала его дочь Екатерина, которая переехала к нему после развода. Она заботилась об отце и отвечала на звонки.
Одна из соседок Куравлева рассказала о том, что постоянно видела его в черной одежде и всегда грустного. По её словам, смерть жены очень его подкосила.
Друг Куравлева Никас Сафронов общался с артистом около года назад. По его словам, Куравлев был очень подавленным, и после ухода жены окончательно замкнулся в себе.
Сообщается, что на могиле супруги Куравлева Нины Васильевны появилось имя самого Куравлева, однако без дат, что очень сильно волнует близких артиста.
На данный момент с артистом и его дочкой связаться не удается.
Леонида Куравлева знают по знаменитым советским фильмам "Афоня", "Мимино", "Золотой теленок", "Иван Васильевич меняет профессию", "Место встречи изменить нельзя" и другие.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что умерла актриса из фильма "Звездные войны".
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