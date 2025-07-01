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Умерла популярная звезда фильмов для взрослых

Популярная порноактриса Кайли Пейдж скончалась в возрасте 28 лет.

1 июля 2025, 10:10
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Автор:
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Slava Kot

Звезда фильмов для взрослых Кайли Пейдж умерла 25 июня в возрасте 28 лет, оставив шокированными поклонников и коллег по индустрии. О смерти сообщила судебно-медицинская экспертиза округа Лос-Анджелес. Причина смерти порнозвезды неизвестна, идет официальное расследование.

Умерла популярная звезда фильмов для взрослых

Кайли Пейдж. Фото с Facebook

Кайли Пейдж, настоящее имя которой Кайли Пайлант, начала карьеру в индустрии фильмов для взрослых в 2016 году, когда ей было 19. С тех пор она снялась более чем в 200 сценах для ведущих порностудий, в частности Brazzers, Vixen Media Group и Naughty America. Благодаря харизме и профессиональным качествам она стала популярной среди поклонников контента для взрослых, а также получила уважение коллег индустрии порно.

Компания Brazzers выразила соболезнования из-за смерти Кайли Пейдж на своей странице в соцсети X.

"Команда Brazzers глубоко расстроена известием о смерти Кайли Пейдж. Кайли будут помнить за ее смех, доброту и свет, куда бы она ни шла. Мы выражаем искренние соболезнования семье, друзьям и поклонникам Кайли в это тяжелое время", — говорится в заявлении Brazzers.

Умерла популярная звезда фильмов для взрослых - фото 2

Кайли Пейдж. Фото с Instagram

Близкая подруга и коллега Пейдж, актриса фильмов для взрослых Лия Готти, также отреагировала на ее смерть.

"Я просто думаю, что в целом она была счастливым человеком. Она была действительно легкой и яркой, и она просто любила улыбаться, смеяться и действительно жила по полной и пыталась быть свободной насколько это возможно", – сказала Готти.

Лишь за несколько дней до смерти Кайли принимала участие в модном мероприятии Honey Birdette в Голливуде. В коротком видеоинтервью она выглядела радостной и говорила: "Я так счастлива, я чувствую себя прекрасно".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему порнозвезды умирают так часто.

Также "Комментарии" писали, что популярная порноактриса попала в кому.



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