Умерла популярная звезда фильмов для взрослых

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Звезда фильмов для взрослых Кайли Пейдж умерла 25 июня в возрасте 28 лет, оставив шокированными поклонников и коллег по индустрии. О смерти сообщила судебно-медицинская экспертиза округа Лос-Анджелес. Причина смерти порнозвезды неизвестна, идет официальное расследование.
Кайли Пейдж. Фото с Facebook
Кайли Пейдж, настоящее имя которой Кайли Пайлант, начала карьеру в индустрии фильмов для взрослых в 2016 году, когда ей было 19. С тех пор она снялась более чем в 200 сценах для ведущих порностудий, в частности Brazzers, Vixen Media Group и Naughty America. Благодаря харизме и профессиональным качествам она стала популярной среди поклонников контента для взрослых, а также получила уважение коллег индустрии порно.
Компания Brazzers выразила соболезнования из-за смерти Кайли Пейдж на своей странице в соцсети X.
Кайли Пейдж. Фото с Instagram
Близкая подруга и коллега Пейдж, актриса фильмов для взрослых Лия Готти, также отреагировала на ее смерть.
Лишь за несколько дней до смерти Кайли принимала участие в модном мероприятии Honey Birdette в Голливуде. В коротком видеоинтервью она выглядела радостной и говорила: "Я так счастлива, я чувствую себя прекрасно".
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему порнозвезды умирают так часто.
Также "Комментарии" писали, что популярная порноактриса попала в кому.