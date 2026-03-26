logo

BTC/USD

69981

ETH/USD

2116.25

USD/UAH

43.87

EUR/UAH

50.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Умерла самая старая супермодель мира Дафна Селф
НОВОСТИ

Умерла самая старая супермодель мира Дафна Селф

В возрасте 97 лет скончалась британская икона моды Дафна Селф.

26 марта 2026, 07:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В возрасте 97 лет умерла легендарная британская модель Дафна Селф, которую называли старейшей работающей супермоделью в мире. О ее смерти сообщила семья, отметив, что она ушла из жизни по естественным причинам.

Умерла самая старая супермодель мира Дафна Селф

Дафна Селф. Фото: instagram/daphneselfe/

Дафна Селф считалась настоящим феноменом индустрии моды. Она обрела новую волну популярности после 70 лет, когда неожиданно вернулась на подиум и снова оказалась в центре мировой моды. Модель сотрудничала с таким известным брендом как Dolce & Gabbana и появлялась на страницах британского Vogue.

Последнее публичное мероприятие при его участии состоялось в июне прошлого года во время обеда ко Дню женщин журнала Vogue на Королевском ипподроме Аскота. Семья назвала это событие символическим прощанием с модной индустрией, которую Селф любила десятилетия.

Дафна Селф в молодые годы. Фото: instagram/daphneselfe/

Дафна Селфи в наше время. Фото: instagram/daphneselfe/

Дафна Селф родилась в Лондоне 1 июля 1928 года. Ее карьера началась еще в 1949 году, когда ее заметили благодаря выразительным чертам лица и утонченной осанке. В то время модельная индустрия была совсем другой, ведь модели сами делали прически и макияж, а карьера часто завершалась после замужества.

Именно так произошло и с Селф. После свадьбы она на годы отошла от подиума. Однако настоящий прорыв произошел в 1998 году, когда она появился на Лондонской неделе моды. Ее выступление вызвало восхищение публики и вернуло ее в модный мир.

В последующие годы Селф работала с международными брендами, участвовала в рекламных кампаниях и фотосессиях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что обнаженная украинская модель появилась на обложке свежего выпуска ELLE.

Также "Комментарии" писали о самых красивых моделях старше 60 лет.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости