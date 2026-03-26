Умерла самая старая супермодель мира Дафна Селф

В возрасте 97 лет умерла легендарная британская модель Дафна Селф, которую называли старейшей работающей супермоделью в мире. О ее смерти сообщила семья, отметив, что она ушла из жизни по естественным причинам.

Дафна Селф.

Дафна Селф считалась настоящим феноменом индустрии моды. Она обрела новую волну популярности после 70 лет, когда неожиданно вернулась на подиум и снова оказалась в центре мировой моды. Модель сотрудничала с таким известным брендом как Dolce & Gabbana и появлялась на страницах британского Vogue.

Последнее публичное мероприятие при его участии состоялось в июне прошлого года во время обеда ко Дню женщин журнала Vogue на Королевском ипподроме Аскота. Семья назвала это событие символическим прощанием с модной индустрией, которую Селф любила десятилетия.

Дафна Селф в молодые годы.

Дафна Селфи в наше время.

Дафна Селф родилась в Лондоне 1 июля 1928 года. Ее карьера началась еще в 1949 году, когда ее заметили благодаря выразительным чертам лица и утонченной осанке. В то время модельная индустрия была совсем другой, ведь модели сами делали прически и макияж, а карьера часто завершалась после замужества.

Именно так произошло и с Селф. После свадьбы она на годы отошла от подиума. Однако настоящий прорыв произошел в 1998 году, когда она появился на Лондонской неделе моды. Ее выступление вызвало восхищение публики и вернуло ее в модный мир.

В последующие годы Селф работала с международными брендами, участвовала в рекламных кампаниях и фотосессиях.

