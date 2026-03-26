Померла найстаріша супермодель світу Дафна Селф

У віці 97 років померла легендарна британська модель Дафна Селф, яку називали найстарішою працюючою супермоделлю у світі. Про її смерть повідомила родина, зазначивши, що вона пішла з життя з природних причин.

Дафна Селф. Фото: instagram/daphneselfe/

Дафна Селф вважалася справжнім феноменом індустрії моди. Вона здобула нову хвилю популярності після 70 років, коли несподівано повернулася на подіум і знову опинилася в центрі світової моди. Модель співпрацювала з таким відомим брендом, як Dolce & Gabbana та з’являлася на сторінках британського Vogue.

Останній публічний захід за її участі відбувся у червні минулого року під час обіду до Дня жінок журналу Vogue на Королівському іподромі Аскота. Родина назвала цю подію символічним прощанням із модною індустрією, яку Селф любила протягом десятиліть.

Дафна Селф у молоді роки. Фото: instagram/daphneselfe/

Дафна Селф в наш час. Фото: instagram/daphneselfe/

Дафна Селф народилася у Лондон 1 липня 1928 року. Її кар’єра почалася ще у 1949 році, коли її помітили завдяки виразним рисам обличчя та витонченій поставі. У той час модельна індустрія була зовсім іншою, адже моделі самі робили зачіски й макіяж, а кар’єра часто завершувалася після заміжжя.

Саме так сталося і з Селф. Після весілля вона на роки відійшла від подіуму. Проте справжній прорив стався у 1998 році, коли вона з’явилася на Лондонському тижні моди. Її виступ викликав захоплення публіки й повернув її до модного світу.

У наступні роки Селф працювала з міжнародними брендами, брала участь у рекламних кампаніях та фотосесіях.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що оголена українська модель з’явилася на обкладинці свіжого випуску ELLE.

Також "Коментарі" писали про найкрасивіші моделі старше 60 років.