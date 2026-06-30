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Умерла в 35 лет: названа причина смерти Дэйви Чейз из фильма "Звонок" (ФОТО)

Стала известна официальная причина смерти 35-летней актрисы Дэйви Чейз, сыгравшей Самару в "Звонку".

30 июня 2026, 13:35
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Slava Kot

Американская актриса Дэйви Чейз, получившая мировую известность благодаря роли Самары Морган в фильме ужасов "Звонок" и озвучке Лило в мультфильме "Лило и Стич", скончалась в июне 2026 года в возрасте 35 лет. После нескольких недель неопределенности стали известны официальные выводы судебно-медицинской экспертизы по поводу причин ее смерти.

Умерла в 35 лет: названа причина смерти Дэйви Чейз из фильма "Звонок" (ФОТО)

Дэви Чейз. Фото: Instagram

Как сообщает Hello Magazine со ссылкой на документы медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес, основной причиной смерти Дэйви Чейз стал синдром иммунодефицита (СПИД). В отчете также отмечено, что вторичным фактором было хроническое употребление нескольких психоактивных веществ. В то же время, статус дела до сих пор остается открытым.

После смерти актрисы ее отец Джон Дэвид Шваллер заявлял, что дочь умерла от осложнений бактериального менингита и заражения крови. Ее партнер Рой Эрнандес также сообщал, что Чейз боролась с сепсисом, возникшим из-за серьезных инфекций крови. Именно тогда он организовал сбор средств по уходу за ней в последние дни жизни.

Умерла в 35 лет: названа причина смерти Дэйви Чейз из фильма ”Звонок” (ФОТО) - фото 2

Дэйви Чейз и его парень. Фото из открытых источников

Дэйви Чейз родилась 24 июля 1990 года в Лас-Вегасе и начала карьеру в детстве. Мировое признание пришло к ней в 2002 году после выхода американского ремейка японского горора "Звонок", где она сыграла жуткую Самару Морган. За эту роль актриса получила премию MTV Movie Award в номинации "Лучшая злодейка".

Умерла в 35 лет: названа причина смерти Дэйви Чейз из фильма ”Звонок” (ФОТО) - фото 2

Дэйви Чейз. Кадр из фильма "Звонок"

В том же году Чейз озвучила Лило Пелекай в мультфильме "Лило и Стич", за что была удостоена престижной премии Annie Award. Она также подарила голос главной героини англоязычной версии аниме "Унесенные привидениями" и сыграла в фильме "Донни Дарко".

После 2015 года актриса почти полностью отошла от публичной жизни, отказываясь от крупных голливудских проектов и уводя уединенный образ жизни.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стала известна причина смерти актрисы Мишель Трахтенберг.

Также "Комментарии" писали, что умерла актриса Кэтрин О'Гара, известная по фильмам "Сам дома".



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Источник: https://www.hellomagazine.com/us/910028/daveigh-chase-cause-of-death-at-35-revealed/
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