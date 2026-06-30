Померла у 35 років: названо причину смерті Дейві Чейз з фільму "Дзвінок" (ФОТО)

Американська акторка Дейві Чейз, яка здобула світову популярність завдяки ролі Самари Морган у фільмі жахів "Дзвінок" та озвученню Ліло у мультфільмі "Ліло і Стіч", померла у червні 2026 року у віці 35 років. Після кількох тижнів невизначеності стали відомі офіційні висновки судово-медичної експертизи щодо причин її смерті.

Дейві Чейз. Фото: Instagram

Як повідомляє Hello Magazine з посиланням на документи медичної експертизи округу Лос-Анджелес, основною причиною смерті Дейві Чейз став синдром набутого імунодефіциту (СНІД). У звіті також зазначено, що вторинним фактором було хронічне вживання кількох психоактивних речовин. Водночас статус справи досі залишається відкритим.

Після смерті акторки її батько Джон Девід Швалльєр заявляв, що донька померла від ускладнень бактеріального менінгіту та зараження крові. Її партнер Рой Ернандес також повідомляв, що Чейз боролася із сепсисом, який виник через серйозні інфекції крові. Саме тоді він організував збір коштів для догляду за нею в останні дні життя.

Дейві Чейз та її хлопець. Фото з відкритих джерел

Дейві Чейз народилася 24 липня 1990 року в Лас-Вегасі та почала кар'єру в дитинстві. Світове визнання прийшло до неї у 2002 році після виходу американського ремейку японського горору "Дзвінок", де вона зіграла моторошну Самару Морган. За цю роль акторка отримала премію MTV Movie Award у номінації "Найкраща лиходійка".

Дейві Чейз. Кадр з фільму "Дзвінок"

Того ж року Чейз озвучила Ліло Пелекай у мультфільмі "Ліло і Стіч", за що була відзначена престижною премією Annie Award. Вона також подарувала голос головній героїні англомовної версії аніме "Віднесені привидами" та зіграла у фільмі "Донні Дарко".

Після 2015 року акторка майже повністю відійшла від публічного життя, відмовляючись від великих голлівудських проєктів і ведучи усамітнений спосіб життя.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що стала відома причина смерті актриси Мішель Трахтенберг.

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