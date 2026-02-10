logo_ukra

Головна Новини Зірки персона Стала відома причина смерті акторки Кетрін О'Гари, мами Кевіна з "Сам удома"
commentss НОВИНИ Всі новини

Стала відома причина смерті акторки Кетрін О'Гари, мами Кевіна з "Сам удома"

Померла акторка Кетрін О’Гара, відома за фільмами "Сам удома". Причиною смерті стала легенева емболія на тлі онкології.

10 лютого 2026, 09:35
Автор:
avatar

Slava Kot

У США підтвердили причину смерті канадської акторки Кетрін О’Гари, відомої мільйонам глядачів за роллю мами Кевіна у культових фільмах "Сам удома". Згідно з медичними документами, акторка померла від легеневої емболії, спричиненої утворенням тромбу.

Стала відома причина смерті акторки Кетрін О'Гари, мами Кевіна з "Сам удома"

Кетрін О’Гара. Кадр з фільму

Кетрін О’Гара померла 30 січня у лікарні Лос-Анджелеса у віці 71 року. У свідоцтві про смерть зазначено, що безпосередньою причиною смерті стала легенева емболія, а основним супутнім захворюванням рак прямої кишки, з яким акторка боролася з березня 2025 року.

Легенева емболія є небезпечним для життя станом, що виникає через закупорку легеневої артерії тромбом. За даними британської служби NHS, симптоми можуть включати раптову задишку, біль у грудях і кашель з кров’ю.

Звістка про смерть О’Гари викликала хвилю співчуттів у світі кіно. Актор і продюсер Сет Роген назвав її "істерично смішною, доброю та неймовірно щедрою людиною". Педро Паскаль, з яким вона працювала над серіалом "Останні з нас", написав, що світ "став менш світлим" без неї.

Екранний син О'Гари, Маколей Калкін, який знімався у фільмах "Сам удома" та "Сам удома 2", також висловився щодо смерті акторки.

"Мамо. Я думав, у нас є час. Я хотів більше. Я хотів сісти на стілець поруч із тобою. Я тебе почув. Але мені було ще стільки чого сказати. Я тебе люблю. Побачимося пізніше", — написав Калкін.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Маколей Калкін відкритий до продовження фільму "Сам удома". Який сюжет пропонує актор.

Також "Коментарі" писали, що стала відома причина смерті актриси Мішель Трахтенберг.



Джерело: https://www.bbc.com/news/articles/ckg19nql0w8o
