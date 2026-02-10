Стала відома причина смерті акторки Кетрін О'Гари, мами Кевіна з "Сам удома"

У США підтвердили причину смерті канадської акторки Кетрін О’Гари, відомої мільйонам глядачів за роллю мами Кевіна у культових фільмах "Сам удома". Згідно з медичними документами, акторка померла від легеневої емболії, спричиненої утворенням тромбу.

Кетрін О’Гара. Кадр з фільму

Кетрін О’Гара померла 30 січня у лікарні Лос-Анджелеса у віці 71 року. У свідоцтві про смерть зазначено, що безпосередньою причиною смерті стала легенева емболія, а основним супутнім захворюванням рак прямої кишки, з яким акторка боролася з березня 2025 року.

Легенева емболія є небезпечним для життя станом, що виникає через закупорку легеневої артерії тромбом. За даними британської служби NHS, симптоми можуть включати раптову задишку, біль у грудях і кашель з кров’ю.

Звістка про смерть О’Гари викликала хвилю співчуттів у світі кіно. Актор і продюсер Сет Роген назвав її "істерично смішною, доброю та неймовірно щедрою людиною". Педро Паскаль, з яким вона працювала над серіалом "Останні з нас", написав, що світ "став менш світлим" без неї.

Екранний син О'Гари, Маколей Калкін, який знімався у фільмах "Сам удома" та "Сам удома 2", також висловився щодо смерті акторки.

"Мамо. Я думав, у нас є час. Я хотів більше. Я хотів сісти на стілець поруч із тобою. Я тебе почув. Але мені було ще стільки чого сказати. Я тебе люблю. Побачимося пізніше", — написав Калкін.

