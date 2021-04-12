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Умерла звезда фильма "Бриллиантовая рука"

Причина смерти артистки не уточняется

сегодня, 16:58
Автор:

Елизавета Черных

Стало известно о смерти известной советской актрисы Серафимы Холиной. Артистка скончалась в возрасте 97 лет, однако точная причина смерти пока не сообщается. Популярность Холиной принесла роль ведущей показа мод в знаменитой киноленте "Бриллиантовая рука". Трагическое известие обнародовал Telegram-канал Mash, пишет Газета.ru.

Умерла звезда фильма "Бриллиантовая рука"

Серафима Холина - фото из открытых источников

Сообщается, что бездыханное тело актрисы обнаружила ее дочь Людмила Голубицкая в квартире, расположенной на проспекте Вернадского в Москве. В прошлом году дочь Холиной призналась, что состояние здоровья ее матери стало значительно хуже: она практически потеряла зрение, перестала выходить из дома, а также страдала от болезни Альцгеймера. 

Именно ее героине из фильма "Бриллиантовая рука" принадлежит фраза, которая полюбилась множеству зрителей и стала крылатой: "Легким движением руки брюки превращаются в элегантные шорты".

Серафима Холина также служила в театре и была актрисой озвучки. За время своей карьеры она дублировала десятки персонажей, в частности, ее голосом говорила Софи Лорен.

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что накануне онкология унесла жизнь еще одного талантливого актера с мировым именем. Из-за раковой опухоли, расположившейся в мозгу, умер британец Пол Риттер, известный украинскому зрителю по роли ученого Дятлова из сериала "Чернобыль". Риттер ушел из жизни в семейном кругу. У него остались жена и два сына — Ной и Френк. Месяц назад, в начале марта, актеру исполнилось 55 лет. Молодежь определенно узнает в нем Элдреда Уорпла из "Гарри Поттера и Принца-полукровки". Также Риттер снимался в "Кванте милосердия", одной из частей истории о спецагенте 007 Джеймсе Бонде и экранизации романа Дэна Брауна "Инферно".





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Источник: https://www.gazeta.ru/culture/news/2021/04/12/n_15852572.shtml
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