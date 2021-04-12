Умерла звезда фильма "Бриллиантовая рука"

Стало известно о смерти известной советской актрисы Серафимы Холиной. Артистка скончалась в возрасте 97 лет, однако точная причина смерти пока не сообщается. Популярность Холиной принесла роль ведущей показа мод в знаменитой киноленте "Бриллиантовая рука". Трагическое известие обнародовал Telegram-канал Mash, пишет Газета.ru.

Серафима Холина - фото из открытых источников

Сообщается, что бездыханное тело актрисы обнаружила ее дочь Людмила Голубицкая в квартире, расположенной на проспекте Вернадского в Москве. В прошлом году дочь Холиной призналась, что состояние здоровья ее матери стало значительно хуже: она практически потеряла зрение, перестала выходить из дома, а также страдала от болезни Альцгеймера.

Именно ее героине из фильма "Бриллиантовая рука" принадлежит фраза, которая полюбилась множеству зрителей и стала крылатой: "Легким движением руки брюки превращаются в элегантные шорты".

Серафима Холина также служила в театре и была актрисой озвучки. За время своей карьеры она дублировала десятки персонажей, в частности, ее голосом говорила Софи Лорен.



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