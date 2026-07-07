На 83-м году жизни скончалась советская и российская актриса Екатерина Жемчужная, отдавшая более шести десятилетий служению в театре "Ромэн". По сообщениям медиа страны-агрессорки, звезда популярных советских фильмов и телесериалов отошла в мир иной в начале июля из-за внезапного ухудшения состояния здоровья.

Екатерина Жемчужная

Екатерина Жемчужная ушла из жизни 3 июля, однако детали ее последних дней стали известны лишь позже. Врачи зафиксировали, что причиной смерти пожилой женщины стала острая сосудистая патология.

Широкому кругу зрителей актриса запомнилась своими яркими киноролями. Она снялась в таких известных картинах, как "Вечный зов", "Карнавал", "Табор уходит в небо", а также в популярном многосерийном проекте "Кармелита".

Тяжелая потеря и последние недели в больнице

Коллеги по сцене отмечают, что в последние годы жизни знаменитости были омрачены глубоким личным горем. В 2021 году от онкологического заболевания скончался ее муж, с которым они прожили в примерном браке около 60 лет. Этот удар судьбы подкосил здоровье артистки, она часто плакала и чувствовала постоянную душевную боль. Поэтому последний месяц она даже отказывалась выходить на сцену.

Руководитель театра "Ромэн" Николай Сергиенко поделился с прессой, что почувствовал неладное, когда в конце июня не смог дозвониться актрисе. Впоследствии выяснилось, что ее госпитализировали.

"По словам Сергиенко, артистка шла на поправку, — цитируют журналисты руководителя театра. — Но 3 июля ему позвонили по телефону и сообщили, что ее не стало. Жемчужная так и не пришла в себя после смерти мужчины".

Несмотря на то, что медики давали оптимистичные прогнозы по выздоровлению, оторванный тромб не оставил женщине шансов на спасение.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в России утонул актер сериалов "Бригада" и "Бумер".