На 83-му році життя померла радянська та російська акторка Катерина Жемчужна, яка віддала понад шість десятиліть служінню в театрі "Ромен". За повідомленнями медіа країни-агресорки, зірка популярних радянських фільмів та телесеріалів відійшла у засвіти на початку липня через раптове погіршення стану здоров'я.

Катерина Жемчужна

Катерина Жемчужна пішла з життя 3 липня, проте деталі її останніх днів стали відомі лише згодом. Лікарі зафіксували, що причиною смерті літньої жінки стала гостра судинна патологія.

Широкому загалу глядачів акторка запам'яталася своїми яскравими кіноролями. Вона знялася у таких відомих картинах, як "Вічний зов", "Карнавал", "Табір іде в небо", а також у популярному колись багатосерійному проєкті "Кармеліта".

Важка втрата та останні тижні в лікарні

Колеги по сцені зазначають, що останні роки життя знаменитості були затьмарені глибоким особистим горем. У 2021 році від онкологічного захворювання помер її чоловік, з яким вони прожили у зразковому шлюбі близько 60 років. Цей удар долі підкосив здоров'я артистки, вона часто плакала і відчувала постійний душевний біль. Через це останній місяць вона навіть відмовлялася виходити на сцену.

Керівник театру "Ромен" Микола Сергієнко поділився з пресою, що відчув недобре, коли наприкінці червня не зміг додзвонитися до акторки. Згодом з'ясувалося, що її госпіталізували.

"За словами Сергієнка, артистка йшла на виправлення", — цитують журналісти керівника театру. — "Але 3 липня йому зателефонували та повідомили, що її не стало. Перлина так і не оговталася після смерті чоловіка".

Попри те, що медики давали оптимістичні прогнози щодо її одужання, відірваний тромб не залишив жінці шансів на порятунок.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Росії потонув актор серіалів "Бригада" та "Бумер".