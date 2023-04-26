Упала в обморок во время корпоратива: российская певица борется за жизнь в реанимации

44-летняя российская исполнительница Наталья Власова, известная из-за своего популярного хита "Я у твоих ног", потеряла сознание, выступая на одном из московских корпоративов. Медики, которых вызвали к певице, поставили ей диагноз – острая сердечная недостаточность.

Наталья Власова (фото из открытых источников)

Как информирует пропагандистское медиа " Стархит " звезду ввели в состояние искусственной комы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Ввели в медикаментозную ком в 18:30. В сознании она так и не приходила", — рассказал инсайдер журналистам. Накануне была информация, что исполнительницу прооперировали.

Как рассказал человек из близкого окружения звезды, у Власовой давние проблемы с болезнью сердца, ей установили диагноз "ишемия".

Родных к Наталье Власовой пока не допускают.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у известного российского актера, поддержавшего войну в Украине, "парализовало" на сцене. Популярный киноактер Александр Олешко имел неприятность – он собирался выходить на сцену, стоял за кулисами, и в этот момент актера "парализовало". Как пишут российские медиа, Олешко не мог двигаться и его коллеги из театра Вахтангова срочно вызвали карету скорой помощи. Врачи сообщили, что артист имеет травму ноги. Он неосторожно оступился и растянул связки. Медики рекомендовали Олешке ехать на авто в травмпункт, но художник не захотел. Актер отработал спектакль с перебинтованной ногой. В прошлом году артист был очень активен, поддерживая в выступлениях военное вторжение в Украину. Он высказывался, используя пропагандистские нарративы о том, что это будто бы Украина напала на РФ.