logo

BTC/USD

28953.76

ETH/USD

1902.19

LTC/USD

88.99

USD/UAH

37.65

EUR/UAH

41.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Упала в обморок во время корпоратива: российская певица борется за жизнь в реанимации
commentss НОВОСТИ Все новости

Упала в обморок во время корпоратива: российская певица борется за жизнь в реанимации

Певица Наталья Власова находится в медикаментозной коме

26 апреля 2023, 22:50
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

44-летняя российская исполнительница Наталья Власова, известная из-за своего популярного хита "Я у твоих ног", потеряла сознание, выступая на одном из московских корпоративов. Медики, которых вызвали к певице, поставили ей диагноз – острая сердечная недостаточность.

Упала в обморок во время корпоратива: российская певица борется за жизнь в реанимации

Наталья Власова (фото из открытых источников)

Как информирует пропагандистское медиа " Стархит " звезду ввели в состояние искусственной комы.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Ввели в медикаментозную ком в 18:30. В сознании она так и не приходила", — рассказал инсайдер журналистам. Накануне была информация, что исполнительницу прооперировали.

Как рассказал человек из близкого окружения звезды, у Власовой давние проблемы с болезнью сердца, ей установили диагноз "ишемия".

Родных к Наталье Власовой пока не допускают.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у известного российского актера, поддержавшего войну в Украине, "парализовало" на сцене. Популярный киноактер Александр Олешко имел неприятность – он собирался выходить на сцену, стоял за кулисами, и в этот момент актера "парализовало". Как пишут российские медиа, Олешко не мог двигаться и его коллеги из театра Вахтангова срочно вызвали карету скорой помощи. Врачи сообщили, что артист имеет травму ноги. Он неосторожно оступился и растянул связки. Медики рекомендовали Олешке ехать на авто в травмпункт, но художник не захотел. Актер отработал спектакль с перебинтованной ногой. В прошлом году артист был очень активен, поддерживая в выступлениях военное вторжение в Украину. Он высказывался, используя пропагандистские нарративы о том, что это будто бы Украина напала на РФ.


 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.starhit.ru/exclusive/nataliyu-vlasovu-vveli-v-komu-880935/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!