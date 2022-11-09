Ушел из жизни легендарный рок-музыкант из группы Nazareth Дэн Маккафферти

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Slava Kot
Умерла легендарная рок-звезда Дэн Маккафферти, вокалист шотландской группы Nazareth. Пит Эгню, басист группы, объявил о своей смерти певца. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook страницу шотландской рок группы.
Дэн Маккафферти, вокалист группы Nazareth. Фото: из открытых источников
Дэн Маккафферти создал группу Nazareth с самого начала в 1968 году вместе с Питом Эгнем, Мэнни Чарлтоном и Дарреллом Миром. В 2013 году мир узнал, что Дэн попадет в швейцарскую больницу в результате инсульта. Тогда музыкант опроверг эту информацию, объяснив при этом, что его здоровье постоянно ухудшается, но по другой причине.
Однако неизвестно, послужило ли причиной смерти легенды рок-н-ролла хроническое заболевание легких.
Оригинальное сообщение о смерти рок-музыканта Дэна Маккафферти можно просмотреть ниже:
Ранее портал "Комментарии" сообщал о смерти российского музыканта, поддерживавшего режим Путина Бориса Моисеева. Российскому одиозному певцу было 68 лет.
Также "Комментарии" писали о гибели британской королевы Елизаветы II. К моменту смерти королева имела 96 полных лет.
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