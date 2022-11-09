Ушел из жизни легендарный рок-музыкант из группы Nazareth Дэн Маккафферти

Умерла легендарная рок-звезда Дэн Маккафферти, вокалист шотландской группы Nazareth. Пит Эгню, басист группы, объявил о своей смерти певца. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook страницу шотландской рок группы.

Дэн Маккафферти, вокалист группы Nazareth. Фото: из открытых источников

Дэн Маккафферти создал группу Nazareth с самого начала в 1968 году вместе с Питом Эгнем, Мэнни Чарлтоном и Дарреллом Миром. В 2013 году мир узнал, что Дэн попадет в швейцарскую больницу в результате инсульта. Тогда музыкант опроверг эту информацию, объяснив при этом, что его здоровье постоянно ухудшается, но по другой причине.

"У меня хроническая обструктивная болезнь легких, которая с каждым годом ухудшается. Вы никогда не знаете, когда оно нападет, а когда это произойдет, вы не можете дышать", — прокомментировал он тогда.

Однако неизвестно, послужило ли причиной смерти легенды рок-н-ролла хроническое заболевание легких.

"Это самое печальное заявление, которое мне когда-либо приходилось делать. Мэрианн и семья потеряли своего любимого мужа и отца, я потерял своего лучшего друга, а мир потерял одного из лучших певцов, когда-либо живших", — написал Пит Эгню, басист и соучредитель шотландской группы.

Оригинальное сообщение о смерти рок-музыканта Дэна Маккафферти можно просмотреть ниже:

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