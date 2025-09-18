Ушла из жизни еще одна звезда сериала "Друзья" и обладательница "Золотого глобуса"

Американская актриса Патрисия "Пэт" Кроули, известная по ролям в сериале "Друзья" и культовой драме "Династия", ушла из жизни в возрасте 91 года. Она умерла 14 сентября 2025 года в Лос-Анджелесе, за два дня до 92-го дня рождения.

Пэт Кроули в сериале "Друзья". Фото из открытых источников

Исполнительный вице-президент Sony Pictures и сын Патрисии Кроули Джон Хукстраттен подтвердил ее смерть. По его словам, Пэт Кроули скончалась от естественных причин 14 сентября в Лос-Анджелесе.

Кроули свою первую большую роль получила в 1953 году в фильме Forever Female ("Женщина навсегда") вместе с известными американскими актерами Джинджер Роджерс и Уильямом Голденом. Уже в следующем году актриса завоевала "Золотой глобус" в категории "Новая звезда года".

За шесть десятилетий карьеры Патрисия Кроули снялась более чем в сотне фильмов и сериалов. Среди ее самых известных работ были такие сериалы, как "Пожалуйста, не ешьте ромашки", "Династия", "Сумеречная зона", "Час Альфреда Хичкока", "Лодка любви", "Беверли-Хиллз, 90210" и "Общая больница".

Любимая миллионами зрителей комедия "Друзья" тоже имеет в своей истории появление Пэт Кроули. Она сыграла миссис Бергин – мать Джошуа, парня Рэйчел, которую сыграла Дженнифер Энистон.

В последний раз Пэт Кроули появилась на экране в 2012 году в фильме "Мон Реве".

