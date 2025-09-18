Пішла з життя ще одна зірка серіалу "Друзі" та володарка "Золотого глобуса"

Американська акторка Патрісія "Пет" Кроулі, відома за ролями в серіалі "Друзі" та культовій драмі "Династія", пішла з життя у віці 91 року. Вона померла 14 вересня 2025 року в Лос-Анджелесі, за два дні до свого 92-го дня народження.

Пет Кроулі у серіалі "Друзі". Фото з відкритих джерел

Виконавчий віцепрезидент Sony Pictures та син Патрісії Кроулі Джон Гукстраттен підтвердив її смерть. За його словами, Пет Кроулі померла від природних причин 14 вересня в Лос-Анджелесі.

Кроулі свою першу велику роль вона отримала в 1953 році у фільмі Forever Female ("Жінка назавжди") разом із відомими американськими акторами Джинджер Роджерс та Вільямом Голденом. Вже наступного року акторка здобула "Золотий глобус" у категорії "Нова зірка року".

За шість десятиліть кар’єри Патрісія Кроулі знялася більш ніж у сотні фільмів та серіалів. Серед її найвідоміших робіт були такі серіали, як "Будь ласка, не їжте ромашки", "Династія", "Сутінкова зона", "Година Альфреда Гічкока", "Човен кохання", "Беверлі-Гіллз, 90210" та "Загальна лікарня".

Улюблена мільйонами глядачів комедія "Друзі" теж має у своїй історії появу Пет Кроулі. Вона зіграла місіс Бергін — матір Джошуа, хлопця Рейчел, яку зіграла Дженніфер Еністон.

Останній раз Пет Кроулі з’явилася на екрані у 2012 році у фільмі "Мон Реве".

