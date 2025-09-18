logo_ukra

Головна Новини Зірки персона Пішла з життя ще одна зірка серіалу "Друзі" та володарка "Золотого глобуса"
commentss НОВИНИ Всі новини

Пішла з життя ще одна зірка серіалу "Друзі" та володарка "Золотого глобуса"

У Лос-Анджелесі у віці 91 року померла Пет Кроулі - акторка серіалів "Друзі" та "Династія", володарка "Золотого глобуса".

18 вересня 2025, 11:00
Автор:
avatar

Slava Kot

Американська акторка Патрісія "Пет" Кроулі, відома за ролями в серіалі "Друзі" та культовій драмі "Династія", пішла з життя у віці 91 року. Вона померла 14 вересня 2025 року в Лос-Анджелесі, за два дні до свого 92-го дня народження.

Пішла з життя ще одна зірка серіалу "Друзі" та володарка "Золотого глобуса"

Пет Кроулі у серіалі "Друзі". Фото з відкритих джерел

Виконавчий віцепрезидент Sony Pictures та син Патрісії Кроулі Джон Гукстраттен підтвердив її смерть. За його словами, Пет Кроулі померла від природних причин 14 вересня в Лос-Анджелесі.

Кроулі свою першу велику роль вона отримала в 1953 році у фільмі Forever Female ("Жінка назавжди") разом із відомими американськими акторами Джинджер Роджерс та Вільямом Голденом. Вже наступного року акторка здобула "Золотий глобус" у категорії "Нова зірка року".

За шість десятиліть кар’єри Патрісія Кроулі знялася більш ніж у сотні фільмів та серіалів. Серед її найвідоміших робіт були такі серіали, як "Будь ласка, не їжте ромашки", "Династія", "Сутінкова зона", "Година Альфреда Гічкока", "Човен кохання", "Беверлі-Гіллз, 90210" та "Загальна лікарня".

Улюблена мільйонами глядачів комедія "Друзі" теж має у своїй історії появу Пет Кроулі. Вона зіграла місіс Бергін — матір Джошуа, хлопця Рейчел, яку зіграла Дженніфер Еністон. 

Останній раз Пет Кроулі з’явилася на екрані у 2012 році у фільмі "Мон Реве". 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про смерть одного з головних акторів серіалу "Друзі" Метью Перрі. Лікарі провели розтин його тіла та повідомили перші судово-медичні висновки.

Також "Коментарі" писали, що померла акторка з серіалу "Друзі" Террі Гарр, яка зіграла біологічну мати Фібі Буфе.



