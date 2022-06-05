Усидеть на трех стульях: российская оперная дева осудила войну, но продолжает любить родину

Оперная знаменитость, отвечая на вопросы журналиста немецкого издания Die Zeit, осуждает "военную операцию РФ" против Украины. Анна Нетребко сказала, что пока не будет петь и временно прекращает карьеру в рф.

Анна Нетребко (фото из открытых источников)

"С моим голосом все хорошо, но все остальное для меня изменилось. Ничто уже не будет прежним, как было. Я знаю многих людей, которые попали под бомбежку, которые вынуждены были бежать. Мы много говорим об этом друг с другом, это касается меня до глубины души. Но я не могу изменить эту ситуацию", — сказала российская оперная звезда.

Отвечая на многие вопросы, певица отметила, что никогда не была очень приближена к российской руководящей верхушке, а потому и к российскому президенту.

По словам Анны, она не собирается угождать всем. И хочет усидеть на своих двух стульях или даже на трех, когда это потребуется. При этом соотечественники должны понять, что она не является предательницей собственной родины и что не выступает в ущерб Украине. Она пытается остаться человеком.

Не смотря ни на что, Нетребко любит свою родину – Россию и граждан, живущих в этой стране. По ее собственным убеждениям, то, как сейчас жители разных стран мира относятся к гражданам России – не верно. Вместе с тем певица говорит, что она не поклонница Путина, никогда ею не была и убеждает, что поверила в хорошие намерения российского президента 2012 года и по этой причине отдала за него свой голос на выборах.

"Мое имя появилось в списке сторонников президентской кампании Путина 2012 года. Меня спросили, можно ли опубликовать мое имя, и я согласилась. Было бы очень глупо отказаться от этого. Есть вещи, от которых лучше не отказываться", — вспоминает те времена русская оперная дева.

Звезда оперы отметила, что никогда не являлась участницей политических кампаний, не поддерживала ни одного политика. Она проголосовала за Путина в 2012 году и этого не скрывает. Поступила так, потому что была убеждена, что такой президент будет полезен русскому искусству. Вместе с тем во время выборов 2018 она не догадывалась, что ее имя присутствует в избирательном списке.

Анна Нетребко еще отметила, что теперь у нее нет планов возобновить свои концерты в России, однако не теряет веры, что для них все-таки придет нужное время.

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