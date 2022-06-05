logo

BTC/USD

29981.82

ETH/USD

1816.51

LTC/USD

63.31

USD/UAH

35.75

EUR/UAH

38.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Усидеть на трех стульях: российская оперная дева осудила войну, но продолжает любить родину
commentss НОВОСТИ Все новости

Усидеть на трех стульях: российская оперная дева осудила войну, но продолжает любить родину

Анна Нетребко не скрывает, что пытается усидеть на двух и даже на трех стульях одновременно

сегодня, 21:55
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Оперная знаменитость, отвечая на вопросы журналиста немецкого издания Die Zeit, осуждает "военную операцию РФ" против Украины. Анна Нетребко сказала, что пока не будет петь и временно прекращает карьеру в рф.

Усидеть на трех стульях: российская оперная дева осудила войну, но продолжает любить родину

Анна Нетребко (фото из открытых источников)

"С моим голосом все хорошо, но все остальное для меня изменилось. Ничто уже не будет прежним, как было. Я знаю многих людей, которые попали под бомбежку, которые вынуждены были бежать. Мы много говорим об этом друг с другом, это касается меня до глубины души. Но я не могу изменить эту ситуацию", — сказала российская оперная звезда.

Отвечая на многие вопросы, певица отметила, что никогда не была очень приближена к российской руководящей верхушке, а потому и к российскому президенту.

По словам Анны, она не собирается угождать всем. И хочет усидеть на своих двух стульях или даже на трех, когда это потребуется. При этом соотечественники должны понять, что она не является предательницей собственной родины и что не выступает в ущерб Украине. Она пытается остаться человеком.

Не смотря ни на что, Нетребко любит свою родину – Россию и граждан, живущих в этой стране. По ее собственным убеждениям, то, как сейчас жители разных стран мира относятся к гражданам России – не верно. Вместе с тем певица говорит, что она не поклонница Путина, никогда ею не была и убеждает, что поверила в хорошие намерения российского президента 2012 года и по этой причине отдала за него свой голос на выборах.

"Мое имя появилось в списке сторонников президентской кампании Путина 2012 года. Меня спросили, можно ли опубликовать мое имя, и я согласилась. Было бы очень глупо отказаться от этого. Есть вещи, от которых лучше не отказываться", — вспоминает те времена русская оперная дева.

Звезда оперы отметила, что никогда не являлась участницей политических кампаний, не поддерживала ни одного политика. Она проголосовала за Путина в 2012 году и этого не скрывает. Поступила так, потому что была убеждена, что такой президент будет полезен русскому искусству. Вместе с тем во время выборов 2018 она не догадывалась, что ее имя присутствует в избирательном списке.

Анна Нетребко еще отметила, что теперь у нее нет планов возобновить свои концерты в России, однако не теряет веры, что для них все-таки придет нужное время.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Лобода открыла центр помощи пострадавшим .


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.zeit.de/zustimmung?url=https%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2F2022%2F23%2Fanna-netrebko-russland-oper-ukraine
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!