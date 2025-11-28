Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Российская исполнительница Слава, у которой в последнее время заметили признаки проблем с психическим состоянием, поругалась с певицей-путенисткой Ларисой Долиной, что также отличается резкой ненавистью к Украине, как и ее эмоционально нестабильная коллега.
Слава и Лариса Долина (фото из открытых источников)
По сообщениям российских пропагандистских СМИ, Слава не может осуществить продажу собственной квартиры из-за страха россиян перед мошенническими схемами, ныне массово распространяющимися по стране-террористке. Теперь для покупки или продажи недвижимости граждане должны выполнить дополнительный список действий, чтобы подтвердить реальные намерения.
По словам Славы, дело в том, что Долину в свое время обманули мошенники, из-за чего она лишилась квартиры в центре Москвы.
"Но Ларисе вернули квартиру! Зашибись ситуация! Мало того, что мне нужно пройти все наркодиспансеры, еще и записать сделку на видео, а меня ждет допрос на тему "нормальный ты или нет". Я просто в абсолютном шоке", — продолжила возмущаться она.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица Лариса Долина , которая раньше гордилась своими одесскими корнями, а впоследствии открыто поддержала агрессивную политику Кремля, оказалась в центре судебного процесса из-за денег, которые она передала мошенникам после продажи квартиры. Перед этим на ее странице появилось сообщение, якобы артистка продала жилье, чтобы "поддержать Азов и извиниться перед Украиной". Позже Долина заявила, что ее аккаунт сломали.
В суд певица прибыла на черном авто в сопровождении помощников и отказалась отвечать на вопросы журналистов. После завершения заседания она покинула здание из-за черного выхода, не дав ни одного комментария, пишут российские СМИ. Долина настаивала, что стала жертвой "утонченной и спланированной аферы", которую якобы организовали украинцы. Однако на скамье подсудимых оказались граждане России из Казани, Йошкар-Олы и Тольятти.