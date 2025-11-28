Российская исполнительница Слава, у которой в последнее время заметили признаки проблем с психическим состоянием, поругалась с певицей-путенисткой Ларисой Долиной, что также отличается резкой ненавистью к Украине, как и ее эмоционально нестабильная коллега.

Слава и Лариса Долина (фото из открытых источников)

По сообщениям российских пропагандистских СМИ, Слава не может осуществить продажу собственной квартиры из-за страха россиян перед мошенническими схемами, ныне массово распространяющимися по стране-террористке. Теперь для покупки или продажи недвижимости граждане должны выполнить дополнительный список действий, чтобы подтвердить реальные намерения.

"Из-за моей "любимой" Ларисы Александровны Долины я не могу продать ни одну из своих квартир. Хочу помочь детям с жильем, давно мечтала перестроить свой дом, еще и у сестры продолжается ремонт. Но не получается благодаря певице, которую я терпеть ее не могу... Знаете, я недавно якобы аллергию. Подумала, мол, человек уважаемый, негоже смеяться.

По словам Славы, дело в том, что Долину в свое время обманули мошенники, из-за чего она лишилась квартиры в центре Москвы.

"Из-за созданной ею обстановки мне нужно обойти все наркологические клиники, пойти непонятно куда и непонятно для чего. А вдруг покупатели узнают, что я артистка, и решат, что могу их обмануть. Спасибо вам большое-пребольшое!" – заявила певица.

"Но Ларисе вернули квартиру! Зашибись ситуация! Мало того, что мне нужно пройти все наркодиспансеры, еще и записать сделку на видео, а меня ждет допрос на тему "нормальный ты или нет". Я просто в абсолютном шоке", — продолжила возмущаться она.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица Лариса Долина , которая раньше гордилась своими одесскими корнями, а впоследствии открыто поддержала агрессивную политику Кремля, оказалась в центре судебного процесса из-за денег, которые она передала мошенникам после продажи квартиры. Перед этим на ее странице появилось сообщение, якобы артистка продала жилье, чтобы "поддержать Азов и извиниться перед Украиной". Позже Долина заявила, что ее аккаунт сломали.

В суд певица прибыла на черном авто в сопровождении помощников и отказалась отвечать на вопросы журналистов. После завершения заседания она покинула здание из-за черного выхода, не дав ни одного комментария, пишут российские СМИ. Долина настаивала, что стала жертвой "утонченной и спланированной аферы", которую якобы организовали украинцы. Однако на скамье подсудимых оказались граждане России из Казани, Йошкар-Олы и Тольятти.

