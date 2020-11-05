"Уже всё": Позитив признался, что развелся со своей женой

Не так давно артист опроверг слухи о том, что он якобы развелся со своей женой. Наоборот, в одном из своих последних интервью Алексей рассказал, что благодарен супруге за то, что она была рядом и поддерживала в самые трудные периоды жизни.

Алексей Завгородний с женой. Фото: rbc.ua

Но в новом выпуске 2POPODCAST певец все-таки проговорился, что на данный момент он не живет с Аней. Приглашенным гостем в программе стал Марк "Прозрачный Гонщик", который и спросил у Леши, с кем он сейчас дома. Сначала тот хотел отшутиться на эту тему, но в конце честно признался, что он один.

"Где вторая половинка?" — спросил Марк. "Давно уже — все", — ответил Позитив.

Известно, что Аня и Алексей познакомились на дне рождения одноклассника, когда им было по 15 лет. Тогда она пришла на праздник со своим парнем, но через некоторое время они расстались. Девушка начала общаться с Завгородним, и в 2013 году состоялась их свадьба.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, Позитив прокомментировал слухи о разводе с женой. Во время участия певца в проекте "Танцы со звездами" поклонники начали подозревать, что у него роман с его партнершей Юлией. Сам же Позитив опровергает подобные слухи, говоря о том, что все пары изображают на паркете любовь.







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