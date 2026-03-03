Уже взрослые ребята: как сегодня выглядят дети Бритни Спирс (ФОТО)

Лишение права опеки над собственными сыновьями стало для Бритни Спирс серьезным ударом в период, когда сама певица находилась под контролем опекунов и нуждалась в посторонней помощи. Ее сыновей — Шона (2005) и Джейдена (2006) — воспитывал бывший муж артистки, экстанцюрист Кевин Федерлайн.

Бритни Спирс (фото из открытых источников)

Отношения со звездной матерью ребята начали постепенно восстанавливать только недавно — после того, как стали достаточно взрослыми, чтобы самостоятельно принимать решения, а сама Бритни вышла из-под многолетней опеки своего отца. С тех пор Шон и Джейден снова начали появляться на публике.

В частности, недавно наследники певицы зафиксировали папарацци. По информации TMZ, сыновей сняли во время совместного шопинга в Калабасасе, штат Калифорния. Кадры быстро разлетелись по сети, и пользователи активно обсуждают, как сильно повзрослели и изменились сыновья Бритни Спирс.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что легендарная американская поп-певица Бритни Спирс , 44 года, продала права на весь свой музыкальный каталог — один из самых известных сборников поп-хитов последних десятилетий. Соглашение было заключено 30 декабря 2025 с независимым музыкальным издателем Primary Wave и, по данным западных СМИ, оценивается примерно в $200 млн (≈£146 млн).

За годы карьеры Спирс продала более 150 млн. записей по всему миру, а ее каталог включает по меньшей мере девять студийных альбомов по дебюту в 1999 году. Среди самых известных хитов — "Baby One More Time", "Oops!", "I Did It Again", "Toxic" и "Gimme More", занявшие ключевое место в культуре поп-музыки.



Отмечается, что Primary Wave — издатель, специализирующийся на больших каталогах — уже владеет правами на творчество таких легенд, как Prince, Whitney Houston и Notorious BIG.