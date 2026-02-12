Брітні Спірс продала всі права на свою музику — $200 млн і кінець епохи поп‑ікони

Легендарна американська поп‑співачка Бритні Спірс, 44 роки, продала права на весь свій музичний каталог — одну з найвідоміших збірок поп‑хітів останніх десятиліть. Угода була укладена 30 грудня 2025 року з незалежним музичним видавцем Primary Wave та, за даними західних ЗМІ, оцінюється приблизно у $200 млн (≈£146 млн). Про це повідомляє ВВС.

За роки кар’єри Спірс продала понад 150 млн записів по всьому світу, а її каталог включає щонайменше дев’ять студійних альбомів з дебюту у 1999 році. Серед найвідоміших хітів ― "Baby One More Time", "Oops!", "I Did It Again", "Toxic" та "Gimme More", які посіли ключове місце у культурі поп‑музики.

Зазначається, що Primary Wave — видавець, який спеціалізується на великих каталогах — уже володіє правами на творчість таких легенд, як Prince, Whitney Houston і Notorious B.I.G. Експерти музичної індустрії називають угоду зі Спірс "важливою подією" у тенденції, коли видатні артисти продають права на свою музику, щоб монетизувати довгостроковий прибуток від стрімінгу, реклами, фільмів і ліцензування.

Для самої Спірс цей крок може стати черговою віхою у її складній кар’єрі: у 2021 році після 13‑річної опіки (conservatorship), коли її життя і фінанси контролював батько, вона нарешті отримала повну автономію. У 2023 році співачка випустила мемуари The Woman in Me, де детально описала цей період, а також неодноразово заявляла, що не планує повертатися до музичної індустрії. Її останній музичний реліз — дует із Елтон Джоном у 2022 році.

Подібні угоди не нові: інші зірки, такі як Bruce Springsteen, Justin Bieber, Justin Timberlake та Shakira, також продавали свої каталоги інвесторам і видавцям за великі суми останніми роками, що свідчить про важливість і прибутковість прав на музику в епоху цифрового стрімінгу.

Соцмережі вже активно обговорюють угоду: одні фанати називають це логічним кроком до фінансової безпеки й завершення кар’єри, інші — шантажем ностальгії, що віддає спадщину в руки корпорацій. Водночас багато хто зауважує, що незалежно від того, чи повернеться Спірс у студію, її музика продовжить жити у всьому світі в новому статусі.

