Вже дорослі хлопці: як сьогодні виглядають діти Брітні Спірс (ФОТО)

Позбавлення права опіки над власними синами стало для Брітні Спірс серйозним ударом у період, коли сама співачка перебувала під контролем опікунів і потребувала сторонньої допомоги. Її синів — Шона (2005) та Джейдена (2006) — виховував колишній чоловік артистки, екстанцюрист Кевін Федерлайн.

Брітні Спірс (фото з відкритих джерел)

Стосунки із зірковою матір’ю хлопці почали поступово відновлювати лише нещодавно — після того, як стали достатньо дорослими, щоб самостійно ухвалювати рішення, а сама Брітні вийшла з-під багаторічної опіки свого батька. Відтоді Шон і Джейден знову почали з’являтися на публіці.

Зокрема, нещодавно спадкоємців співачки зафіксували папараці. За інформацією TMZ, синів зняли під час спільного шопінгу в Калабасасі, штат Каліфорнія. Кадри швидко розлетілися мережею, і користувачі активно обговорюють, як сильно подорослішали та змінилися сини Брітні Спірс.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що легендарна американська поп‑співачка Бритні Спірс, 44 роки, продала права на весь свій музичний каталог — одну з найвідоміших збірок поп‑хітів останніх десятиліть. Угода була укладена 30 грудня 2025 року з незалежним музичним видавцем Primary Wave та, за даними західних ЗМІ, оцінюється приблизно у $200 млн (≈£146 млн).

За роки кар’єри Спірс продала понад 150 млн записів по всьому світу, а її каталог включає щонайменше дев’ять студійних альбомів з дебюту у 1999 році. Серед найвідоміших хітів ― "Baby One More Time", "Oops!", "I Did It Again", "Toxic" та "Gimme More", які посіли ключове місце у культурі поп‑музики.



Зазначається, що Primary Wave — видавець, який спеціалізується на великих каталогах — уже володіє правами на творчість таких легенд, як Prince, Whitney Houston і Notorious B.I.G. Експерти музичної індустрії називають угоду зі Спірс "важливою подією" у тенденції, коли видатні артисти продають права на свою музику, щоб монетизувати довгостроковий прибуток від стрімінгу, реклами, фільмів і ліцензування.