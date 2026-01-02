В 35 лет не стало Татьяны Шлоссберг – журналистки, писательницы и внуки 35-го президента США

В возрасте 35 лет умерла Татьяна Шлоссберг – журналистка, писательница и внучка 35-го президента США Джона Кеннеди. О ее смерти семья сообщила в соцсетях через Фонд библиотеки Кеннеди. Об этом сообщает BBC.

Умерла внучка Джона Кеннеди: трагедия в легендарной семье США

"Наша прекрасная Татьяна ушла от нас сегодня утром. Она навсегда останется в наших сердцах", – говорится в сообщении.

В ноябре 2025 года Шлоссберг публично рассказала о тяжелом диагнозе — агрессивной форме рака. В собственном эссе она признавалась, что врачи отводили ей менее года жизни.

Татьяна была дочерью дизайнера Эдвина Шлоссберга и дипломатки Каролин Кеннеди. Она оставила после себя мужа Джорджа Морана и двух маленьких детей – трехлетнего Эдвина и годовалую Жозефину.

В декабре в журнале The New Yorker вышла ее откровенная статья "Битва с моей кровью", в которой Шлоссберг описала борьбу с острым миелоидным лейкозом. Диагноз ей поставили в мае 2024 года сразу после рождения второго ребенка.

"Мое первое мнение было, что мои дети не запомнят меня", — писала она.

Журналистка рассказывала о химиотерапии, пересадке костного мозга и отсутствии обнадеживающих прогнозов. Отдельно она признавалась в страхе причинить еще одну боль своей семье, которая уже не раз переживала трагедии.

Ее дед, президент Джон Кеннеди, был убит в 1963 году. Дядя — Джон Кеннеди-младший — погиб в авиакатастрофе в 1999 году.

Татьяна Шлоссберг была хорошо известна как журналистка, специализирующаяся на темах климата. Она работала с The New York Times , писала аналитические материалы и стала автором книги "Незаметное потребление: экологическое влияние, о котором вы не догадываетесь" .

В своих интервью она неоднократно отмечала, что изменение климата — это главная тема современности, которая касается науки, политики, бизнеса и здоровья людей.

Родственница Шлоссберг, журналистка Мария Шрайвер, почтила ее память, назвав Татьяну "смелой, сильной и мужественной", которая боролась до конца и искренне любила жизнь.

