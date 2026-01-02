У 35 років не стало Тетяни Шлоссберг — журналістки, письменниці та онуки 35-го президента США

У віці 35 років померла Тетяна Шлоссберг — журналістка, письменниця та онука 35-го президента США Джона Кеннеді. Про її смерть родина повідомила в соцмережах через Фонд бібліотеки Кеннеді. Про це повідомляє ВВС.

Померла онука Джона Кеннеді: трагедія в легендарній родині США

"Наша прекрасна Тетяна пішла від нас сьогодні вранці. Вона назавжди залишиться в наших серцях", — йдеться в повідомленні.

У листопаді 2025 року Шлоссберг публічно розповіла про важкий діагноз — агресивну форму раку. У власному есе вона зізнавалася, що лікарі відводили їй менш ніж рік життя.

Тетяна була донькою дизайнера Едвіна Шлоссберга та дипломатки Каролін Кеннеді. Вона залишила після себе чоловіка Джорджа Морана та двох маленьких дітей — трирічного Едвіна і однорічну Жозефіну.

У грудні в журналі The New Yorker вийшла її відверта стаття "Битва з моєю кров’ю", у якій Шлоссберг описала боротьбу з гострим мієлоїдним лейкозом. Діагноз їй поставили у травні 2024 року — одразу після народження другої дитини.

"Моя перша думка була, що мої діти не запам’ятають мене", — писала вона.

Журналістка розповідала про хіміотерапію, пересадку кісткового мозку та відсутність обнадійливих прогнозів. Окремо вона зізнавалася у страху завдати ще одного болю своїй родині, яка вже не раз переживала трагедії.

Її дід, президент Джон Кеннеді, був убитий у 1963 році. Дядько — Джон Кеннеді-молодший — загинув в авіакатастрофі у 1999-му.

Тетяна Шлоссберг була добре відома як журналістка, що спеціалізувалася на темах клімату. Вона працювала з The New York Times, писала аналітичні матеріали та стала авторкою книги "Непомітне споживання: екологічний вплив, про який ви не здогадуєтесь".

У своїх інтерв’ю вона неодноразово наголошувала, що зміна клімату — це головна тема сучасності, яка стосується науки, політики, бізнесу та здоров’я людей.

Родичка Шлоссберг, журналістка Марія Шрайвер, вшанувала її пам’ять, назвавши Тетяну "відважною, сильною та мужньою", яка боролася до кінця і щиро любила життя.

