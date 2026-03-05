logo

В 44 года скончалась супруга солиста известной группы в РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

В 44 года скончалась супруга солиста известной группы в РФ

Жена Сергея Аморалова страдала тяжелым хроническим заболеванием и умерла 1 марта.

5 марта 2026, 22:15
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

В России сообщили о смерти супруги солиста популярной группы Сергей Аморалов из коллектива Отпетые мошенники.



Сергей Аморалов с супругой (фото из открытых источников)

По данным российских пропагандистских медиа, Мария Эдельвейс скончалась 1 марта. Сообщается, что женщина долгое время страдала почечной недостаточностью.

В конце февраля ее состояние резко ухудшилось. Сергей Аморалов сам доставил жену в больницу, однако медикам не удалось спасти ее жизнь. 1 марта сердце модели остановилось.

Известно, что супруги прожили вместе почти 22 года. Они познакомились в 2004 году, а четыре года спустя — в 2008-м — официально поженились. Общих детей у пары не было.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российские пропагандисты сообщили о смерти популярной российской актрисы Ирины Шевчук.

Новость стала известна благодаря дочери актрисы.

"Моя душа, моя любовь, моя жизнь... Я говорю тебе до свидания... Мы все равно все встретимся там... Третий год мы боролись с этой проклятой болезнью. Извини, если не все успела сделать, извини, если не всем смогла помочь. Я скучаю по тебе, мамочка, я очень тебя люблю. Ты со мной на. Смеяться и болтать. Ты мне такая нужна, моя милая, мне так плохо без тебя. смогла… Прости", — написала Афанасьева-Шевчук в личном блоге.

Причиной смерти актрисы явилось онкологическое заболевание, а именно лимфома головного мозга. Это тяжелое злокачественное заболевание лимфатической системы, при котором лимфоциты мутируют и начинают неконтролируемо делиться, образуя опухоли. Поражение обычно начинается в лимфоузлах, но может распространиться на внутренние органы и костный мозг.



Источник: https://www.starhit.ru/novosti/skonchalas-44-letnyaya-zhena-solista-gruppy-otpetye-moshenniki-sergeya-amoralova-6878238/
