У 44 роки померла дружина соліста відомої групи в РФ

У Росії повідомили про смерть дружини соліста популярного гурту Сергій Аморалов з колективу Отпетые мошенники.

Сергій Аморалов з дружиною (фото з відкритих джерел)

За даними російських пропагандистських медіа, Марія Едельвейс померла 1 березня. Повідомляється, що жінка тривалий час страждала на ниркову недостатність.

Наприкінці лютого її стан різко погіршився. Сергій Аморалов сам доправив дружину до лікарні, однак медикам не вдалося врятувати її життя. 1 березня серце моделі зупинилося.

Відомо, що подружжя прожило разом майже 22 роки. Вони познайомилися у 2004 році, а через чотири роки — у 2008-му — офіційно одружилися. Спільних дітей у пари не було.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російські пропагандисти повідомили про смерть популярної російської актриси Ірини Шевчук.

Новина стала відома завдяки дочці актриси.

"Моя душа, моя любов, моє життя... Я кажу тобі до побачення... Ми все одно всі зустрінемося там... Третій рік ми боролися з цією проклятою хворобою. Вибач, якщо не все встигла зробити, вибач, якщо не всім змогла допомогти. Я сумую за тобою, мамочко, я дуже сильно тебе люблю. Ти зі мною назавжди. Як же я хочу з тобою знову гуляти, сміятися і базікати. Ти мені така потрібна. Я дихаю тобою, моя мила, мені так погано без тебе... Жити без тебе не можу, ти мені потрібна... Ти мій кисень, моє повітря, ти моя. Дякую лікарям, які допомагали нам! Вони для мене Боги. Мамочко, кохана, я ридаю. Це дуже боляче, не змогла я допомогти тобі, не змогла... Пробач", — написала Афанасьєва-Шевчук в особистому блозі.

Причиною смерті актриси стало онкологічне захворювання, а саме лімфома головного мозку. Це важке злоякісне захворювання лімфатичної системи, при якому лімфоцити мутують і починають неконтрольовано ділитися, утворюючи пухлини. Ураження зазвичай починається в лімфовузлах, але може поширитися на внутрішні органи, а також кістковий мозок.

