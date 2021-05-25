В 55-летнем возрасте скончался актер из сериала «Офис»

На 56-м году жизни перестало биться сердце американского актера Марка Йорка, который больше всего запомнился зрителям по роли Билли Мерчанта в комедийном ситкоме "Офис".

актер Марк Йорк (фото из открытых источников)

Согласно информации издания TMZ, актер Марк Йорк скончался в одной из больниц Огайо. Официальную причину смерти не называют, но известно, что артист страдал параличом нижних конечностей с 1988 года, поэтому передвигался на инвалидной коляске. В последние годы он работал изобретателем и получил два патента на свои разработки. Марк не состоял в браке и детей у него тоже нет. У актера остались родители и брат.

Кроме американского ситкома "Офис", Йорка также можно увидеть в сериале "C.S.I.: Нью-Йорк" и "Fighting Words", а еще актер появился в фильме "Искусственный разум" режиссера Стивена Спилберга.

Напомним, в мае 2021 года на 107-м году жизни скончался американский актер Норман Ллойд, который являлся старейшим действующим актером в мире. О его смерти СМИ сообщил сын Майкл. Актер родился в 1914 году, начав свою актерскую карьеру уже в 1930 годах, за которую он сыграл более 60 ролей. Нормана Ллойда также запомнили, как талантливого режиссера и продюсера.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что многие изумительные актеры, без которых сложно представить немало фильмов нашего детства, уже ставших классикой, постепенно отходят в мир иной. 18 мая стало известно о трагической кончине американского театрального и киноактера Чарльза Гродина, который сыграл в "Бетховене" и "Кинг-Конге". К сожалению, актер не смог победить онкологию — несколько лет подряд ему приходилось сражаться с раком костного мозга.

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