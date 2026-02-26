logo

В 57 лет скончался российский актер и звезда фильмов "Бригада" и "Интерны"
commentss НОВОСТИ Все новости

В 57 лет скончался российский актер и звезда фильмов "Бригада" и "Интерны"

Довжик исполнил более сотни киноролей - играл вместе с террористом Охлобистиным

26 февраля 2026, 22:05
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

  В России сообщили о смерти известного российского актера Владимира Довжика. Как отмечают российские пропагандистские источники, артист был известен по ролям в сериалах "Интерны", "Склифосовский", "Бригада", а также в ленте "Людмила Гурченко" (2015). О его смерти сообщили представители театра "Человек", где актер служил с 1998 года.

В 57 лет скончался российский актер и звезда фильмов "Бригада" и "Интерны"

Владимир Довжик (фото из открытых источников)

"В 1998 году он пополнил труппу театра "Человек", выступив как актер и режиссер спектаклей "Приключения бегемотика Бантика" и "О Маше", а также исполнив одну из главных ролей в спектакле "Искусство"", — говорится в сообщении.

За свою карьеру Довжик сыграл более сотни ролей в кино. В частности, в сериале "Склифосовский" он воплотил образ нейрохирурга Юрия Михайловича Шейнмана, в "Бригаде" появился в роли юриста, а в фильме об актрисе Гурченко исполнил роль кинорежиссера Яна Фрида.

Причиной смерти актера стал инсульт. Об этом сообщил источник, близкий к семье артиста.

"Это произошло из-за инсульта", — сообщил источник.

Друг актера Михаил Седельников также подтвердил информацию родственницы артиста.

"Последняя неделя находилась под наблюдением врачей в реанимации, но, к сожалению, иногда бывают случаи, когда медики бессильны что-то сделать. Причиной смерти стал инсульт", — сказал Седельников.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российские пропагандисты сообщили о смерти популярной российской актрисы Ирины Шевчук. Новость стала известна благодаря дочери актрисы.

Причиной смерти актрисы явилось онкологическое заболевание, а именно лимфома головного мозга. Это тяжелое злокачественное заболевание лимфатической системы, при котором лимфоциты мутируют и начинают неконтролируемо делиться, образуя опухоли. Поражение обычно начинается в лимфоузлах, но может распространиться на внутренние органы и костный мозг. Шевчук боролась с болезнью три года, но победить ее полностью не смогла.



