У 57 років помер російський актор та зірка фільмів "Бригада" та "Інтерни"

У Росії повідомили про смерть відомого російського актора Володимира Довжика.Як зазначають російські пропагандистські джерела, артист був відомий за ролями у серіалах "Інтерни", "Скліфосовський", "Бригада", а також у стрічці "Людмила Гурченко" (2015). Про його смерть поінформували представники театру "Людина", де актор служив із 1998 року.

Володимир Довжик (фото з відкритих джерел)

"У 1998 році він поповнив трупу театру "Людина", виступивши як актор і режисер вистав "Пригоди бегемотика Бантика" і "Про Машу", а також виконавши одну з головних ролей у виставі "Мистецтво", — йдеться в повідомленні.

За свою кар’єру Довжик зіграв більше сотні ролей у кіно. Зокрема, у серіалі "Скліфосовський" він втілив образ нейрохірурга Юрія Михайловича Шейнмана, у "Бригаді" з’явився в ролі юриста, а у фільмі про актрису Гурченко виконав роль кінорежисера Яна Фріда.

Причиною смерті актора став інсульт. Про це повідомило джерело, наближене до родини артиста.

"Це сталося через інсульт", — повідомило джерело.

Друг актора Михайло Седельников також підтвердив інформацію родички артиста.

"Останній тиждень перебував під наглядом лікарів у реанімації, але, на жаль, іноді бувають випадки, коли медики безсилі щось зробити. Причиною смерті став інсульт", — сказав Седельников.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російські пропагандисти повідомили про смерть популярної російської актриси Ірини Шевчук. Новина стала відома завдяки дочці актриси.

Причиною смерті актриси стало онкологічне захворювання, а саме лімфома головного мозку. Це важке злоякісне захворювання лімфатичної системи, при якому лімфоцити мутують і починають неконтрольовано ділитися, утворюючи пухлини. Ураження зазвичай починається в лімфовузлах, але може поширитися на внутрішні органи, а також кістковий мозок. Шевчук боролася з хворобою три роки, проте перемогти її повністю не змогла.