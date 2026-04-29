Главная Новости Звезды персона В Африке комар убил украинского блоггера, мечтавшего о России
НОВОСТИ

В Африке комар убил украинского блоггера, мечтавшего о России

Украинский блоггер Андрей Багно скончался в Кот-д’Ивуаре. Причиной смерти стала малярия после укуса комара.

29 апреля 2026, 15:50
Slava Kot

В Западной Африке скончался украинский блоггер Андрей Багно, последние годы проживавший в Кот-д'Ивуаре. По предварительной информации, причиной смерти стало заражение малярией после укуса комара. О смерти украинца сообщила его супруга София в соцсетях.

В Африке умер украинский блоггер Андрей Багно. Фото: instagram/africa_bagno

В соцсетях родные мужчины рассказали, что его состояние резко ухудшилось, а вскоре Андрей Багно умер. Семья занимается организацией захоронения.

"Люби, мой муж умер. И мне сейчас очень плохо. Похоронами занимаемся я и моя семья", — написала София.

42-летний Андрей Багно переехал в Кот-д'Ивуар во время карантина после знакомства со своей будущей женой 22-летней Софией в 2020 году. Впоследствии пара вышла замуж и воспитывала дочь.

В Африке скончался украинский блоггер Андрей Багно. Фото: instagram/africa_bagno

Блогер вел страницы в соцсетях, где рассказывал о быте, культуре и жизни в Африке. Часть его контента касалась трудностей адаптации к местному климату и условиям жизни. В публичном пространстве блогер был известен неоднозначными высказываниями по Украине и политическим событиям, в частности планировал переезд в РФ.

Кот-д'Ивуар входит в регионы, где малярия остается одной из самых распространенных инфекционных болезней. Заболевание передается из-за укусов инфицированных комаров и без своевременного лечения может привести к смерти. По данным из открытых источников, Багно уже раньше переносил малярию, однако на этот раз организм не смог справиться с инфекцией.

Источник: https://www.instagram.com/p/DXp4dwOglog/
