В Африке комар убил украинского блоггера, мечтавшего о России

В Западной Африке скончался украинский блоггер Андрей Багно, последние годы проживавший в Кот-д'Ивуаре. По предварительной информации, причиной смерти стало заражение малярией после укуса комара. О смерти украинца сообщила его супруга София в соцсетях.

В Африке умер украинский блоггер Андрей Багно.

В соцсетях родные мужчины рассказали, что его состояние резко ухудшилось, а вскоре Андрей Багно умер. Семья занимается организацией захоронения.

"Люби, мой муж умер. И мне сейчас очень плохо. Похоронами занимаемся я и моя семья", — написала София.

42-летний Андрей Багно переехал в Кот-д'Ивуар во время карантина после знакомства со своей будущей женой 22-летней Софией в 2020 году. Впоследствии пара вышла замуж и воспитывала дочь.

Блогер вел страницы в соцсетях, где рассказывал о быте, культуре и жизни в Африке. Часть его контента касалась трудностей адаптации к местному климату и условиям жизни. В публичном пространстве блогер был известен неоднозначными высказываниями по Украине и политическим событиям, в частности планировал переезд в РФ.

Кот-д'Ивуар входит в регионы, где малярия остается одной из самых распространенных инфекционных болезней. Заболевание передается из-за укусов инфицированных комаров и без своевременного лечения может привести к смерти. По данным из открытых источников, Багно уже раньше переносил малярию, однако на этот раз организм не смог справиться с инфекцией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известная украинская певица пережила клиническую смерть.

Также "Комметнари" писали, что известная блоггерша и фанатка Трампа оказалась парнем из Индии.