logo_ukra

BTC/USD

76795

ETH/USD

2302.57

USD/UAH

44.08

EUR/UAH

51.58

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

В Африці комар вбив українського блогера, який мріяв про Росію
commentss НОВИНИ Всі новини

В Африці комар вбив українського блогера, який мріяв про Росію

Український блогер Андрій Багно помер у Кот-д’Івуарі. Причиною смерті стала малярія після укусу комара.

29 квітня 2026, 15:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У Західній Африці помер український блогер Андрій Багно, який останні роки проживав у Кот-д’Івуарі. За попередньою інформацією, причиною смерті стало зараження малярією після укусу комара. Про смерть українця повідомила його дружина Софія у соцмережах.

В Африці помер український блогер Андрій Багно. Фото: instagram / africa_bagno

У соцмережах рідні чоловіка розповіли, що його стан різко погіршився, а невдовзі Андрій Багно помер. Родина наразі займається організацією поховання.

"Любі, мій чоловік помер. І мені зараз дуже погано. Похороном займаємося я та моя сімʼя", — написала Софія.

42-річний Андрій Багно переїхав до Кот-д’Івуару під час карантину після знайомства зі своєю майбутньою дружиною 22-річною Софією у 2020 році. Згодом пара одружилася та виховувала доньку.

Блогер вів сторінки у соцмережах, де розповідав про побут, культуру та життя в Африці. Частина його контенту стосувалася труднощів адаптації до місцевого клімату та умов життя. У публічному просторі блогер був відомий неоднозначними висловлюваннями щодо України та політичних подій, зокрема планував переїзд до РФ.

Кот-д’Івуар належить до регіонів, де малярія залишається однією з найпоширеніших інфекційних хвороб. Захворювання передається через укуси інфікованих комарів і без своєчасного лікування може призвести до смерті. За даними з відкритих джерел, Багно вже раніше переносив малярію, однак цього разу організм не зміг впоратися з інфекцією.

Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.instagram.com/p/DXp4dwOglog/
Теги:

Новини

Всі новини