В Африці комар вбив українського блогера, який мріяв про Росію

У Західній Африці помер український блогер Андрій Багно, який останні роки проживав у Кот-д’Івуарі. За попередньою інформацією, причиною смерті стало зараження малярією після укусу комара. Про смерть українця повідомила його дружина Софія у соцмережах.

В Африці помер український блогер Андрій Багно. Фото: instagram / africa_bagno

У соцмережах рідні чоловіка розповіли, що його стан різко погіршився, а невдовзі Андрій Багно помер. Родина наразі займається організацією поховання.

"Любі, мій чоловік помер. І мені зараз дуже погано. Похороном займаємося я та моя сімʼя", — написала Софія.

42-річний Андрій Багно переїхав до Кот-д’Івуару під час карантину після знайомства зі своєю майбутньою дружиною 22-річною Софією у 2020 році. Згодом пара одружилася та виховувала доньку.

В Африці помер український блогер Андрій Багно. Фото: instagram / africa_bagno

Блогер вів сторінки у соцмережах, де розповідав про побут, культуру та життя в Африці. Частина його контенту стосувалася труднощів адаптації до місцевого клімату та умов життя. У публічному просторі блогер був відомий неоднозначними висловлюваннями щодо України та політичних подій, зокрема планував переїзд до РФ.

Кот-д’Івуар належить до регіонів, де малярія залишається однією з найпоширеніших інфекційних хвороб. Захворювання передається через укуси інфікованих комарів і без своєчасного лікування може призвести до смерті. За даними з відкритих джерел, Багно вже раніше переносив малярію, однак цього разу організм не зміг впоратися з інфекцією.

