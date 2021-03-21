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В дом Джонни Деппа проник бездомный и быстро в нем освоился

Бездомный очень быстро освоился в роскошном имении

сегодня, 22:00
Автор:

Светлана Шкурупий

В особняк голливудского актера, звезды "Пиратов Карибского моря" и "Туриста" Джонни Деппа проник неизвестный мужчина. 

В дом Джонни Деппа проник бездомный и быстро в нем освоился

Джонни Депп / AP Photo / Matt Dunham

Издание TMZ сообщает, что бездомный попал на территорию дома знаменитости через забор, и по всей видимости, случайно. Его заметил сосед актера, когда тот ошивался на его заднем дворе, около бассейна. Тогда мужчина перелез через забор и оказался дома у Деппа.

Незваный гость проник в особняк и чувствовал себя как дома. Он воспользовался баром звезды "Пиратов", а потом и его ванной комнатой. За принятием водных процедур его и застали сотрудники полиции, которые сначала получили сигнал от соседа звезды, а потом и от охранников его особняка. 

Чтобы попасть в дом знаменитости, полицейским пришлось выбивать двери. Мужчину, который незаконно проник в частную собственность, привлекли к уголовной ответственности.

Напомним, что со знаменитостями часто происходят подобные инциденты. Актриса, звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс как-то рассказала, что к ней в дом проникла поклонница. Но ее вовремя задержала охрана. Звезда призналась, что испугалась, потому что она дома была одна и было за девять вечера. Но девушка уверяла, что ничего плохого не пыталась сделать, всего лишь хотела увидеть любимую актрису и немного пообщаться с ней.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в дом американского рэпера Эминема проник мужчина, который заявил, что хочет его убить. Оружия при себе у него не было, поэтому исполнитель быстро среагировал и передал злоумышленника своей охране, которая вызвала сотрудников полиции.


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Источник: https://www.tmz.com/2021/03/21/johnny-depp-home-broken-into-man-makes-drink-takes-shower/
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