Главная Новости Звезды персона В ДТП на трассе Киев–Одесса погибла известная блоггерша Vikunciy: авто сгорело (ФОТО)
НОВОСТИ

В ДТП на трассе Киев–Одесса погибла известная блоггерша Vikunciy: авто сгорело (ФОТО)

TikTok-блогерша Vikunciy и ее помощница погибли в ДТП.

28 мая 2026, 08:15
Slava Kot

В Кировоградской области произошла смертельная авария, в результате которой погибла популярная TikTok-блогерша Vikunciy и ее помощница. ДТП произошло 27 мая на трассе М-05 Киев-Одесса.

Блогерка Vikunciy. Фото: Instagram

Как сообщили в Национальной полиции Украины, авария произошла около 14:19 в Голованевском районе. По предварительным данным, автомобиль Porsche Cayenne, за рулем которого находилась блоггер, выехал за пределы дороги и врезался в бетонную стелу.

После удара автомобиль загорелся. Спасатели ликвидировали пожар, а в салоне обнаружили тела двух женщин. Машина была почти полностью уничтожена огнем.

TikTok-блогерша Vikunciy и ее помощница погибли в ДТП. Фото: Нацполиция

Полиция открыла уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Особое внимание в соцсетях привлекло то, что в день трагедии блоггер опубликовала Instagram-сторис, в которой упоминала о проблеме с колесом автомобиля.

TikTok-блогерша Vikunciy. Фото: Instagram

Vikunciy имела около 680 тысяч подписчиков в TikTok и сотрудничала с украинскими брендами, в том числе посольством бренда LIOR. В СМИ также упоминают, что на ее свадьбе выступала певица Надя Дорофеева. Прощание с блоггером планируют провести в Днепре.

