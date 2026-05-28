У ДТП на трасі Київ–Одеса загинула відома блогерка Vikunciy: авто згоріло (ФОТО)

У Кіровоградській області сталася смертельна аварія, внаслідок якої загинула популярна TikTok-блогерка Vikunciy та її помічниця. ДТП сталося 27 травня на трасі М-05 Київ–Одеса.

Блогерка Vikunciy. Фото: Instagram

Як повідомили у Національній поліції України, аварія трапилася близько 14:19 у Голованівському районі. За попередніми даними, автомобіль Porsche Cayenne, за кермом якого перебувала блогерка, виїхав за межі дороги та врізався у бетонну стелу.

Після удару автомобіль загорівся. Рятувальники ліквідували пожежу, а у салоні виявили тіла двох жінок. Машина була майже повністю знищена вогнем.

TikTok-блогерка Vikunciy та її помічниця загинули у ДТП. Фото: Нацполіція

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

Особливу увагу в соцмережах привернуло те, що у день трагедії блогерка опублікувала Instagram-сторіс, у якій згадувала про проблему з колесом автомобіля.

TikTok-блогерка Vikunciy. Фото: Instagram

Vikunciy мала близько 680 тисяч підписників у TikTok та співпрацювала з українськими брендами, зокрема була амбасадоркою бренду LIOR. У медіа також згадують, що на її весіллі виступала співачка Надя Дорофєєва. Прощання з блогеркою планують провести у Дніпрі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що відома харківська блогерка Анна Жук загинула у ДТП.

Також "Коментарі" писали, що в Африці комар вбив українського блогера.