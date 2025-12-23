Российская исполнительница Лариса Долина, которая ранее отмечала свое одесское происхождение, но впоследствии стала открыто поддерживать агрессивный курс Кремля, рискует избавиться от недвижимости в одной из стран Европейского Союза. Как сообщают пропагандистские росСМИ, сейчас решается вопрос о двух ее квартирах в Латвии.

Лариса Долина (фото из открытых источников)

Известно, что путинистка Долина внесена в санкционный список ЕС за публичную поддержку войны против Украины и регулярные выступления на временно оккупированных территориях. Ограничения предусматривают запрет на въезд в страны Евросоюза, а также заморозку всех активов певицы в рамках союза. Под арест попали и две ее квартиры в Юрмале, в том числе в Дзинтаре. Из-за неуплаты накопленных коммунальных долгов существует риск их конфискации.

"Там все очень плохо. Прямого указания в законах Латвии и санкционных пакетах на конфискацию не было и нет. Но это заморозка активов, нельзя оплачивать долги даже за ЖКХ и нельзя продавать недвижимость. В сейме Латвии говорят, что надо национализировать то, что принадлежит интересующей санкции. долги за ЖКХ, далее эксплуатирующая компания или муниципалитет по неуплате в течение определенного времени могут подать в суд и конфисковать имущество за долги", — пояснил адвокат Александр Бенхин.

Если Лариса Долина попытается погасить задолженность через посредников, это могут квалифицировать как уголовное преступление. Аналогичные правовые последствия предусмотрены и в случае попыток реализовать недвижимость. Таким образом, для путинистки ситуация в ЕС складывается очень проблемно.

"Ситуация очень нехорошая. Единственный выход в этом случае – судиться с государством и попытаться снять санкции как необоснованные. Нужен дорогой европейский адвокат, но официально она его оплатить не может, а неофициально – это снова уголовное преступление", — подытожил адвокат.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская пропутинская певица Лариса Долина , публично поддержавшая военное вторжение РФ в Украину, окончательно потеряла свою квартиру и должна немедленно освободить жилье.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ упразднила все предыдущие судебные решения по этому делу и постановила оставить квартиру в московских Хамовниках по законной покупательнице — Полине Лурье. Также низшему суду поручено в ближайшее время рассмотреть иск о принудительном выселении Долиной. Решение Верховного суда вступило в силу немедленно.

