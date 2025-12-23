У ЄС жорстко взялися за співачку з Одеси, яка підтримала війну РФ

Російська виконавиця Лариса Доліна, яка раніше наголошувала на своєму одеському походженні, але згодом стала відкрито підтримувати агресивний курс Кремля, ризикує позбутися нерухомості в одній із країн Європейського Союзу. Як повідомляють пропагандистські росЗМІ, наразі вирішується питання щодо двох її квартир у Латвії.

Лариса Доліна (фото з відкритих джерел)

Відомо, що путіністку Доліну внесено до санкційного списку ЄС за публічну підтримку війни проти України та регулярні виступи на тимчасово окупованих територіях. Обмеження передбачають заборону на в’їзд до країн Євросоюзу, а також замороження всіх активів співачки в межах союзу. Під арешт потрапили й дві її квартири в Юрмалі, зокрема в Дзінтарі. Через несплату накопичених комунальних боргів існує ризик їхньої конфіскації.

"Там все дуже погано. Прямої вказівки в законах Латвії та санкційних пакетах на конфіскацію не було і немає. Але це заморозка активів, не можна оплачувати борги навіть за ЖКГ і не можна продавати нерухомість. У сеймі Латвії кажуть, що треба націоналізувати те, що належить санкційним людям. Але далі починається дуже цікава гра, так звана безвихідна ситуація: оскільки накопичуються борги за ЖКГ, далі експлуатуюча компанія або муніципалітет через несплату протягом певного часу можуть подати до суду і конфіскувати майно за борги", — пояснив адвокат Олександр Бенхін.

У разі, якщо Лариса Доліна спробує погасити заборгованість через посередників, це можуть кваліфікувати як кримінальний злочин. Аналогічні правові наслідки передбачені й у випадку спроб продати нерухомість. Таким чином, для путіністки ситуація в ЄС складається вкрай проблемно.

"Ситуація дуже нехороша. Єдиний вихід у цьому випадку — судитися з державою і спробувати зняти санкції як необґрунтовані. Потрібен дорогий європейський адвокат, але офіційно вона його оплатити не може, а неофіційно — це знову кримінальний злочин", — підсумував адвокат.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська пропутінська співачка Лариса Доліна, яка публічно підтримала військове вторгнення РФ в Україну, остаточно втратила свою квартиру й має негайно звільнити житло.

Судова колегія у цивільних справах Верховного суду РФ скасувала всі попередні судові рішення у цій справі та постановила залишити квартиру в московських Хамовниках за законною покупницею — Поліною Лур’є. Також нижчому суду доручено найближчим часом розглянути позов про примусове виселення Доліної. Рішення Верховного суду набрало чинності негайно.

