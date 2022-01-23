В гламурном комбинезоне: Полякова появилась на презентации "Голоса країни" в новом образе (ФОТО)

Украинская звездная исполнительница выставила в социальных сетях фотографии с презентации нового 12-го сезона музыкальной шоу-программы "Голос країни". Здесь она представлена в роли тренера.

Оля Полякова (фото из открытых источников)

Чтобы выглядеть эффектно, певица до мелочей продумала свой образ. Для этого особого события она выбрала блестящий наряд. Золотисто-черный комбинезон в сочетании с немалым декольте, брюки-клеш, небольшая накидка – все это удачно подчеркивало стройную осанку звезды. Макияж Оля Полякова также выбрала яркий – выразительные черные стрелки, подчеркивающие выразительный взгляд и красную помаду.

На презентации также присутствовала старшая дочь артистки – Маша. Она была одета в красный брючный костюм и черный кроптоп. Эффектно смотрелся на ней черный галстук на шее. Волосы были подобраны с помощью высокого хвоста, глаза приподняты, как у звездной мамы, с помощью черных стрелок, на ушах были серьги в виде колец. Девушка и ее известная мама вместе воспринимались незнакомыми зрителями как две сестры.

Оля Полякова написала несколько слов. О том, что состоялась его ожидаемая презентация нового 12 проекта "Голоса страны". О том, что он положительно показывает талантливых украинцев, их стремление к победе. И что ей повезло, потому что она нашла действительно народных героев.





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Ольга Полякова рассказала, как часто делает инъекции красоты . Известная украинская певица Оля Полякова рассказала о том, как она ухаживает за собой. Во время передачи в разговоре с Марией Ефросининой блондинка Полякова сообщила, что незадолго до съемок обязательно делает процедуры красоты.

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