Главная Новости Звезды персона В голом платье без белья: Хлои Чжао поразила на Каннском фестивале (ФОТО)
В голом платье без белья: Хлои Чжао поразила на Каннском фестивале (ФОТО)

Режиссер Хлои Чжао появилась на открытии Каннского кинофестиваля в прозрачном платье без белья.

14 мая 2026, 10:42
Slava Kot

Американский режиссер китайского происхождения Хлои Чжао стала одним из самых обсуждаемых гостей церемонии открытия Каннского кинофестиваля. Обладательница премии "Оскар" появилась на красной дорожке в смелом образе, который сразу привлек внимание фотографов и модных обозревателей.

Хлои Чжао. Фото: Associated Press

44-летняя Хлои Чжао выбрала для вечера полупрозрачное черное платье-сетку от бренда Gabriela Hearst. Наряды из коллекции Осень/Зима 2026 имели длинные рукава, высокую горловину и кружевные рюши на подоле. Особое внимание вызвало то, что Чжао отказалась от бюстгальтера, сделав образ еще более провокационным.

Свой образ режиссер дополнила черными босоножками на шпильках, золотыми кольцами и сдержанным макияжем с выразительными черными стрелками. Волосы она уложила легкими волнами, что придало стилю непринуждённости.

В этом году Хлои Чжао входит в состав жюри Каннского кинофестиваля. Режиссер считается одной из самых влиятельных фигур современного кино. Мировое признание ей принес фильм "Земля кочевников", за который она получила "Оскар" за лучшую режиссуру, став первой женщиной азиатского происхождения с такой наградой.

Позже Чжао попробовала себя и в крупнобюджетном кино, сняв фильм "Вечные" для Marvel Studios. Несмотря на работу в супергеройском жанре, режиссер сохранила свой авторский стиль.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Китае цензура удалила новости о победе Хлои Чжао на "Оскаре".

Также "Комментарии" писали, что актриса Элизабет Дебики поразила голым платьем с ню-изображением с иллюзией обнаженного тела.



