В Израиле бойкотировали концерты российской певицы, поддерживающей режим Кремля

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Лиля Воробьева
Российскую исполнительницу Ольгу Бузову бойкотируют на территории Израиля. Певица, выступающая за поддержку кровавого путинского режима в последние шесть лет, запланировала выступить в этой стране с концертами, пишет "УНИАН".
Ольга Бузова (фото из открытых источников)
В частности, в Хайфе и Беэр-Шеве концерты были отменены после того, как билеты были реализованы. Сейчас в открытом доступе есть билеты на выступление певицы в Тель-Авиве, но оно тоже может быть отменено.
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Представители украинской диаспоры в Израиле сейчас способствуют тому, чтобы концерты поклонников Путина не состоялись. Такая реакция не только на выступления путинистки Бузовой, но и ее единомышленников – Киркорова, Лепса, Долиной и других.
Кстати, Ольга Бузова активно пропагандирует поддержку кровавой политики кремлевского режима. По этой причине в 2022 году она была внесена в санкционный список СНБО. Именно в этом году певица была во временно оккупированном Донецке, где пела для захватчиков и публично привезла "гуманитарную помощь".
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что
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