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В Израиле бойкотировали концерты российской певицы, поддерживающей режим Кремля

Бузова активно выступает за путинскую кровавую политику еще с 2017 года

сегодня, 22:55
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Автор:

Лиля Воробьева

Российскую исполнительницу Ольгу Бузову бойкотируют на территории Израиля. Певица, выступающая за поддержку кровавого путинского режима в последние шесть лет, запланировала выступить в этой стране с концертами, пишет "УНИАН".

В Израиле бойкотировали концерты российской певицы, поддерживающей режим Кремля

Ольга Бузова (фото из открытых источников)

В частности, в Хайфе и Беэр-Шеве концерты были отменены после того, как билеты были реализованы. Сейчас в открытом доступе есть билеты на выступление певицы в Тель-Авиве, но оно тоже может быть отменено.


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Представители украинской диаспоры в Израиле сейчас способствуют тому, чтобы концерты поклонников Путина не состоялись. Такая реакция не только на выступления путинистки Бузовой, но и ее единомышленников – Киркорова, Лепса, Долиной и других.

Кстати, Ольга Бузова активно пропагандирует поддержку кровавой политики кремлевского режима. По этой причине в 2022 году она была внесена в санкционный список СНБО. Именно в этом году певица была во временно оккупированном Донецке, где пела для захватчиков и публично привезла "гуманитарную помощь".

В Израиле бойкотировали концерты российской певицы, поддерживающей режим Кремля - фото 2

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что российская певица сбежала от украинцев в Швейцарии . Туристы с Украины отсняли российскую пропагандистку или певицу Ольгу Бузову, которая приезжала в оккупированный Донецк поддержать захватчиков. Пара украинцев сняла видеоролик, как Бузова в Цюрихе договорилась о чем-нибудь в отеле на ресепшн. Граждане Украины, которые были инициаторами видео с российской телеведущей, рассказывают, что нашли знаменитость в одной из самых дорогих швейцарских гостиниц, однако пообщаться с ней не получилось, потому что она "трусливо убежала в лифт". Видео появилось на одном из пропагандистских телеграмм-каналов.



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Источник: https://www.unian.ua/lite/stars/v-izrajili-boykotuvali-koncerti-putinistki-olgi-buzovoji-12275502.html
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