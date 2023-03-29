В известной украинской группе объяснили, почему не меняют букву Z в названии и упомянули о Зеленском

Несколько украинских артистов и групп, которые в названии использовали букву Z – сейчас ставшую символом войны в Украине, приняли решение изменить ее. Но представители группы KAZKA этого не сделали и объясняют свою причину.

Александра Зарицкая (фото из открытых источников)

По словам солистки Александры Зарицкой, которая была гостем программы "ЖВЛ", группа уже сталкивалась с хейтом в социальных сетях из-за буквы Z в названии. Она сказала, что может согласиться на смену, но при одном условии.

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"Это название нашей группы. Мы не можем изменить ее. И это опять же ассоциация с Владимиром Зеленским. У него тоже такая буква Z. Мы приняли для себя решение: когда Владимир заменит в Instagram, тогда мы тоже заменим", — с юмором сообщила Зарицкая.

К слову, еще одна украинская группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" ранее называлась "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", но с началом полномасштабного вторжения в Украину артисты приняли решение избавиться от буквы Z в своем названии.

Напомним, что "Комментарии" писали, что украинский исполнитель заявил, что не перестанет петь свои русскоязычные хиты . Украинский исполнитель ALEKSEEV ответил о дальнейшем будущем собственных русскоязычных хитов. Он подчеркнул, что не будет делать их перевод на украинский и говорит, что и дальше будет петь их во время своих выступлений, потому что за последнее время они приобрели новый смысл. В качестве примера он привел свои цитаты из хитов "убей меня потом, но только не сейчас" из песни "Пьяное солнце", или "они думали, мы упадём, океанами стали" и подытожил, что эти строки имеют новый смысл для слушателей, и они желают слушать их снова и снова.