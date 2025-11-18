Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией в стране-оккупанте РФ Виталий Бородин поддержал путиниста Эдгарда Запашного, который предложил лишить Аллу Пугачеву звание народной артистки.

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

В своем Telegram-канале Бородин заявил, что готовит расследование с разоблачением певицы. Он убежден, что якобы за "хваление" Джохара Дудаева Пугачеву следует признать иностранным агентом.

"Народный артист России Эдгард Запашный выразил свое мнение по поводу интервью Пугачевой. Согласен полностью, пока в России не возбудят уголовное дело против Пугачевой, ничего не изменится. Мы так и будем делать вид, что ничего не происходит, а мероприятие будет делать свое — будет вносить раскол в наше общество из-за таких Пучёвых. выйдет наше расследование, там будет все, что люди не знали о нем. Все все увидят", — написал Бородин.

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми переехала в Израиль. Россиян, осудивших ее позицию, артистка назвала "холопами" и "рабами". Время от времени Примадонна выражается в поддержку украинцев в соцсетях.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Пугачева получила неожиданное предложение из Кремля . Российская певица Алла Пугачева, после террористического вторжения РФ поддерживающая Украину, получила неожиданное предложение. Скандальный стилист Сергей Зверев, у которого несколько родственников "закобзонились" на войне в Украине, обратился в Примадонну из-за росСМИ.

Несмотря на противоположные позиции, Зверева, поддерживающего путинский режим, долгое время считали близким другом Пугачевой. Он отказался высказываться негативно об артистке после того, как она покинула РФ, и заявил, что обязан своей карьерой именно Алле.