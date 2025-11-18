У Кремлі заявили про кримінальну справу проти Пугачової

Глава Федерального проєкту з безпеки і боротьби з корупцією в країні-окупанті РФ Віталій Бородін підтримав путініста Едгарда Запашного, який запропонував позбавити Аллу Пугачову звання народної артистки.

Алла Пугачова (фото з відкритих джерел)

У своєму Telegram-каналі Бородін заявив, що готує розслідування з викриттям співачки. Він переконаний, що за нібито "вихваляння" Джохара Дудаєва Пугачову слід визнати іноземним агентом.

"Народний артист Росії Едгард Запашний висловив свою думку з приводу інтерв'ю Пугачової. Згоден повністю, поки в Росії не порушать кримінальну справу проти Пугачової, нічого не зміниться. Ми так і робитимемо вигляд, що нічого не відбувається, а захід робитиме своє — вноситиме розкол у наше суспільство через таких Пугачових, Галкіних та їм подібних. Найближчим часом вийде наше розслідування, там буде все, що люди не знали про неї. Усі все побачать", — написав Бородін.

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Алла Пугачова разом із чоловіком Максимом Галкіним і дітьми переїхала до Ізраїлю. Росіян, які засудили її позицію, артистка назвала "холопами" і "рабами". Час від часу Примадонна висловлюється на підтримку українців у соцмережах.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Пугачова отримала несподівану пропозицію з Кремля. Російська співачка Алла Пугачова, яка після терористичного вторгнення РФ підтримує Україну, отримала неочікувану пропозицію. Скандальний стиліст Сергій Звєрєв, у якого кілька родичів "закобзонилися" на війні в Україні, звернувся до Примадонни через росЗМІ.

Попри протилежні позиції, Звєрєва, який підтримує путінський режим, тривалий час вважали близьким другом Пугачової. Він відмовився висловлюватися негативно про артистку після того, як вона залишила РФ, і заявив, що завдячує своєю кар’єрою саме Аллі.