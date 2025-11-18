У Кремлі заявили про кримінальну справу проти Пугачової

Рубрики
Лиля Воробьева
Глава Федерального проєкту з безпеки і боротьби з корупцією в країні-окупанті РФ Віталій Бородін підтримав путініста Едгарда Запашного, який запропонував позбавити Аллу Пугачову звання народної артистки.
Алла Пугачова (фото з відкритих джерел)
У своєму Telegram-каналі Бородін заявив, що готує розслідування з викриттям співачки. Він переконаний, що за нібито "вихваляння" Джохара Дудаєва Пугачову слід визнати іноземним агентом.
На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Алла Пугачова разом із чоловіком Максимом Галкіним і дітьми переїхала до Ізраїлю. Росіян, які засудили її позицію, артистка назвала "холопами" і "рабами". Час від часу Примадонна висловлюється на підтримку українців у соцмережах.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Пугачова отримала несподівану пропозицію з Кремля. Російська співачка Алла Пугачова, яка після терористичного вторгнення РФ підтримує Україну, отримала неочікувану пропозицію. Скандальний стиліст Сергій Звєрєв, у якого кілька родичів "закобзонилися" на війні в Україні, звернувся до Примадонни через росЗМІ.Попри протилежні позиції, Звєрєва, який підтримує путінський режим, тривалий час вважали близьким другом Пугачової. Він відмовився висловлюватися негативно про артистку після того, як вона залишила РФ, і заявив, що завдячує своєю кар’єрою саме Аллі.