"В моей стране убивают людей": Лобода в слезах записала видеообращение

Украинская певица Светлана Лобода, которая на протяжении последних четырех лет жила и выступала в России, а сейчас проживает в Европе, записала видеобращение к подписчикам в Instagram, касаемо войны в Украине.

Светлана Лобода. Скриншот

Артистка со слезами на глазах рассказала подписчикам о полномасштабной войне, которая на данный момент и уже пятый день проходит в Украине, откуда родом сама Лобода.

"Людей убивают, люди вынуждены прятаться по подвалам. Им нечего есть. С ними рядом маленькие дети. Многие пытаются сбегать, под пулями, под ракетами", — сказала Лобода.

Певица отметила, что сейчас в Украине находится ее семья: папа, сестра, братья, тети, дяди, бабушки и дедушки. Все они прачутся от обстрелов и взрывов в гаражах, подвалах, метро. Светлана Лобода подчеркнула, что не может их пока вывезти, поскольку это опасно.

"Мы все маленькие люди и мы ничего не можем. Но есть люди, которые вершат судьбы, и которые могут сделать так, чтобы весь этот ад закончился. Жизнь всех нас на волоске. А Украина с каждой секундой теряет людей. Но мы хотим мира", — подчеркнула певица.

В конце своего видеообращения Лобода подметила, что среди ее подписчиков — 10 млн россиян. Певица обратилась с просьбой остановиться, чтобы в Украине прекратилась война ичтобы каждый делал все, что в его силах.





Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук записал видеообращение к россиянам.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что в Грузии объяснили, почему отказались ввести санкции против России за вторжение в Украину. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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