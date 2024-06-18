В Париже скончалась легендарная французская актриса

Легендарная французская актриса Анук Эмме, настоящее имя которой Николь Франсуаз Флоренс, скончалась в Париже в возрасте 92 лет. Об этом свидетельствует оглашение ее дочери, актрисы Мануэль Папатакис, опубликованное на ее странице в Instagram.

Анук Эме (фото из открытых источников)

"Нам очень грустно сообщить об уходе моей матери, Анук Эмме. Я была рядом с ней, когда она скончалась сегодня утром в своем доме в Париже", – написала Мануэль.

Анук Эмме снискала славу благодаря своей долгой актерской карьере, длившейся чуть более 70 лет, в которой она сыграла во множестве фильмов. Среди самых известных работ актрисы — в фильмах "Сладкая жизнь" Федерико Феллини и "Мужчина и женщина" Клода Лелуша. За свою роль в "Мужчине и женщине" она получила номинацию на премию "Оскар". Кроме того, Анук Эме была лауреатом британской награды BAFTA, "Золотого глобуса" и получила призы Каннского кинофестиваля, среди прочих признаний своего мастерства.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что умерла известная звезда сериала "Санта-Барбара" . 2 июня, имея 101 год, скончалась актриса из США периода Золотого века Голливуда Дженис Пейдж. Смерть наступила по естественным причинам в собственном доме актрисы в Лос-Анджелесе. О том, что умерла Пейдж, изданию Metro сказал близкий друг покойной Стюарт Ламперт.

Творческая карьера американка началась в пятилетнем возрасте – девушка пела в любительских шоу в родном Такоме. Закончив обучение, Дженис уехал из дома, чтобы покорить Голливуд. Там Пейдж увидели агенты Warner Bros., и подписали с перспективной актрисой контракт. Кроме Голливуда, американцы удалось завоевать с помощью своего таланта Бродвей, а затем была карьера на телевидении. Из кино актриса ушла в 2001 году. За годы своей успешной карьеры у Джениса Пейджа была именная звезда на голливудской Аллее Славы.

