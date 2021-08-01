В платье как у мамы: дочь Виктории Бекхэм повторила ее образ (ФОТО)

Виктория Бекхэм является известным модным дизайнером, поэтому не удивительно, что ее 10-летняя дочь Харпер проявляет повышенный интерес к маминым нарядам. Недавно девочку запечатлели в платье из коллекции Виктории.

Виктория Бекхэм / Фото: Legion-Media

Известно, что семья Бекхэмов сейчас отдыхает в Италии, на своей странице в Instagram Виктория опубликовала фотографию, на которой ее супруг позирует вместе с 10-летней Харпер. Отец нежно обнял девочку. Но внимание поклонников привлек наряд маленькой модницы, на девочке было фиолетовое атласное платье с черным кружевом. Это мини-версия платья из коллекции бренда Victoria Beckham за весну – лето 2021 года. Его можно приобрести на сайте бренда за 1700 долларов (что составляет более 45 тысяч гривен).

В этом фиолетовом платье неоднократно позировала и сама Виктория для рекламы своей косметической продукции. А еще этот наряд пришелся по вкусу невесте Бекхэмов — Николе Пельтц, в нем она снялась для обложки модного глянца Vogue Germany.





"Какая милашка в платье", "Маленькое платье VB", "Харпер такая красива", "Харпер такая милая юная леди", "На Харпер мини-версия платья Victoria Beckham", "Папа и дочь такие красивые", — отметили фолловеры в комментариях к публикации.

Напомним, что на прошлой неделе семья Бекхэмов в полном составе отправилась в Италию, и во время отдыха на яхте в районе побережья Амальфи, к ним нежданно нагрянула местная полиция. Инцидент, в котором были замешаны дети английского футболиста, закончился мирно.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в прошлом году 46-летняя певица и модный дизайнер Виктория Бекхэм попала в больницу из-за отравления ртутью.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!