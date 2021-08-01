logo
Русский Українська

BTC/USD

41724.83

ETH/USD

2601.05

LTC/USD

147.60

USD/UAH

26.95

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона В платье как у мамы: дочь Виктории Бекхэм повторила ее образ (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В платье как у мамы: дочь Виктории Бекхэм повторила ее образ (ФОТО)

10-летняя дочь Виктории и Дэвида Бекхэмов примеряла платье из коллекции своей звездной мамочки

сегодня, 13:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Виктория Бекхэм является известным модным дизайнером, поэтому не удивительно, что ее 10-летняя дочь Харпер проявляет повышенный интерес к маминым нарядам. Недавно девочку запечатлели в платье из коллекции Виктории. 

В платье как у мамы: дочь Виктории Бекхэм повторила ее образ (ФОТО)

Виктория Бекхэм / Фото: Legion-Media

Известно, что семья Бекхэмов сейчас отдыхает в Италии, на своей странице в Instagram Виктория опубликовала фотографию, на которой ее супруг позирует вместе с 10-летней Харпер. Отец нежно обнял девочку. Но внимание поклонников привлек наряд маленькой модницы, на девочке было фиолетовое атласное платье с черным кружевом. Это мини-версия платья из коллекции бренда Victoria Beckham за весну – лето 2021 года. Его можно приобрести на сайте бренда за 1700 долларов (что составляет более 45 тысяч гривен).

В этом фиолетовом платье неоднократно позировала и сама Виктория для рекламы своей косметической продукции. А еще этот наряд пришелся по вкусу невесте Бекхэмов — Николе Пельтц, в нем она снялась для обложки модного глянца Vogue Germany.

В платье как у мамы: дочь Виктории Бекхэм повторила ее образ (ФОТО) - фото 2

"Какая милашка в платье", "Маленькое платье VB", "Харпер такая красива", "Харпер такая милая юная леди", "На Харпер мини-версия платья Victoria Beckham", "Папа и дочь такие красивые", — отметили фолловеры в комментариях к публикации.

Напомним, что на прошлой неделе семья Бекхэмов в полном составе отправилась в Италию, и во время отдыха на яхте в районе побережья Амальфи, к ним нежданно нагрянула местная полиция. Инцидент, в котором были замешаны дети английского футболиста, закончился мирно.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в прошлом году 46-летняя певица и модный дизайнер Виктория Бекхэм попала в больницу из-за отравления ртутью.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ