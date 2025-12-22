Одна из пассажирок авиарейса в террористической России устроила нападение на вылетавшего из Москвы певца-путиниста Алексея Глызина.

Алексей Глизин (фото из открытых источников)

Как сообщают российские пропагандистские медиа, из-за инцидента вылет самолета был задержан.

По словам самого артиста, женщина вела себя агрессивно: громко кричала, швыряла вещи, придиралась к пассажирам и оскорбляла их нецензурной бранью. "Досталось Глизину — автору хитов "Ты не ангел" и "Зимний сад", и его концертному директору Максиму Глотову. Мужчины сами пошли успокаивать озорницу, скрутили ее и помогли вывести из салона", — пишут росСМИ.

Также отмечается, что из-за неадекватного поведения пассажирки испугались дети, а одной женщине на борту стало плохо. В этой связи самолет вынужден был вернуться в аэропорт Шереметьево. Крупную пассажирку передали правоохранителям, после чего рейс беспрепятственно вылетел в Новокузнецк.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева, известная своими скандальными высказываниями и внесенная в базу "Миротворец" за незаконное посещение оккупированного Крыма, вновь стала участницей инцидента. Как сообщают российские СМИ, звезда вела себя неадекватно в аэропорту. По словам очевидцев, Гузеева собиралась вылететь из Тбилиси вместе с дочерью и ее младенцем. Она приобрела билеты в бизнес-класс, но при посадке выяснилось, что их места уже заняты.

По словам очевидцев, Гузеева собиралась вылететь из Тбилиси вместе с дочерью и ее младенцем. Она приобрела билеты в бизнес-класс, но при посадке выяснилось, что их места уже заняты.

