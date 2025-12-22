logo_ukra

В РФ на відомого співака з 90-х напала жінка: що сталося
commentss НОВИНИ Всі новини

В РФ на відомого співака з 90-х напала жінка: що сталося

Олексій Глизін став жертвою нападу в літаку, який летів із Москви.

22 грудня 2025, 22:50
Автор:
Лиля Воробьева

 Одна з пасажирок авіарейсу в терористичній Росії влаштувала напад на співака-путініста Олексія Глизіна, який вилітав із Москви.

В РФ на відомого співака з 90-х напала жінка: що сталося

Як повідомляють російські пропагандистські медіа, через інцидент виліт літака було затримано.

За словами самого артиста, жінка поводилася агресивно: голосно кричала, жбурляла речі, чіплялася до пасажирів і ображала їх нецензурною лайкою. "Дісталося Глизіну — автору хітів "Ты не ангел" і "Зимний сад", і його концертному директору Максиму Глотову. Чоловіки самі пішли заспокоювати бешкетницю, скрутили її і допомогли вивести з салону", – пишуть росЗМІ.

Також зазначається, що через неадекватну поведінку пасажирки налякалися діти, а одній жінці на борту стало зле. У зв’язку з цим літак змушений був повернутися до аеропорту Шереметьєво. Буйную пасажирку передали правоохоронцям, після чого рейс безперешкодно вилетів до Новокузнецька.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська акторка та телеведуча Лариса Гузєєва, відома своїми скандальними висловлюваннями й внесена до бази "Миротворець" за незаконне відвідування окупованого Криму, знову стала учасницею інциденту. Як повідомляють російські ЗМІ, зірка поводилася неадекватно в аеропорту. За словами очевидців, Гузєєва збиралася вилетіти з Тбілісі разом із дочкою та її немовлям. Вона придбала квитки в бізнес-клас, але під час посадки з’ясувалося, що їхні місця вже зайняті.

За словами очевидців, Гузєєва збиралася вилетіти з Тбілісі разом із дочкою та її немовлям. Вона придбала квитки в бізнес-клас, але під час посадки з'ясувалося, що їхні місця вже зайняті.
 

 



