В РФ Пугачеву после интервью хотят лишить звания народной артистки и посадить в тюрьму: на какой срок



В России руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин выступил с требованием лишить певицу Аллу Пугачеву звание народной артистки. Об этом сообщают российские СМИ.

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

Бородин заявил, что создал соответствующую петицию и направил ее российскому диктатору Владимиру Путину.

"Мы считаем, что сегодня Пугачева изменила нашей стране. В своем интервью она оправдала террористический режим Джохара Дудаева. Я уверен, что это интервью было организовано британскими спецслужбами, чтобы внести раскол в наше общество. Мы считаем, что Пугачева не заслуживает звания народной артистки России", – заявил глава ФПБК.

Также он призвал лишить певицу всех государственных наград и назвал ее "предательницей Родины".

В то же время депутат Госдумы РФ Елена Драпеко напомнила, что лишение Аллы Пугачевой звания народной артистки СССР возможно только указом президента. Ее цитирует aif.ru.

"Нужно соответствующее обращение в адрес главы государства. Если захочет – лишит, если нет – то нет. Это звание ей сегодня вряд ли дает что-то", – сказала Драпеко.

Она добавила, что в случае потери этого звания Пугачева может лишиться и надбавки к пенсии. По ее словам, если исполнительница зарегистрирована в Москве, то прибавка могла составить около 40 тысяч рублей.

"Еще гонорары могут быть выше, если есть звание народного артиста. Все остальное – это лишь формальность, большее государство ничего не придает", – уточнила депутат.

Кроме того, СМИ сообщают, что на Пугачеву могут возбудить уголовное дело из-за его высказываний о первом президенте Чеченской Республики Ичкерии Джохаре Дудаеве. В этих словах видят "оправдание терроризма", сообщает Telegram-канал Shot.

По версии российской стороны, основанием может стать заявление артистки, где она назвала Дудаева "порядочным человеком" и положительно отозвалась о нем.

"Это подпадает под статью 205.2 УК РФ об оправдании терроризма. Артистке может грозить до пяти лет колонии. Проводится проверка", – пишет Shot.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Пугачева сделала резкое заявление после своего громкого интервью . Российская певица и легенда сцены Алла Пугачева, которая отказалась поддержать диктатора Путина в его кровавой войне против Украины и откровенно высказалась об этом в резонансном интервью с Екатериной Гордеевой, сделала новое громкое заявление.

На своей странице в Instagram артистка написала: "Минутный порыв говорить пропал. Не лучше ли просто допить свой бокал. Мне лучше пойти улыбаясь". Этот пост появился после нескольких дней бурного обсуждения ее интервью и тысячи комментариев. Пугачева оставила возможность комментировать запись, и под ней снова появилась волна поддержки от поклонников.