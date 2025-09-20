В РФ Пугачову після інтерв'ю хочуть позбавити звання народної артистки і посадити за грати: на який термін



У Росії керівник Федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією Віталій Бородін виступив із вимогою позбавити співачку Аллу Пугачову звання народної артистки. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Алла Пугачова (фото з відкритих джерел)

Бородін заявив, що створив відповідну петицію та направив її до російського диктатора Володимира Путіна.

"Ми вважаємо, що сьогодні Пугачова зрадила нашу країну. У своєму інтерв’ю вона виправдала терористичний режим Джохара Дудаєва. Я переконаний, що це інтерв’ю було організоване британськими спецслужбами, щоб внести розкол у наше суспільство. Ми вважаємо, що Пугачова не заслуговує на звання народної артистки Росії", – заявив глава ФПБК.

Також він закликав позбавити співачку всіх державних нагород і назвав її "зрадницею Батьківщини".

Водночас депутат Держдуми РФ Олена Драпеко нагадала, що позбавлення Алли Пугачової звання народної артистки СРСР можливе лише указом президента. Її цитує aif.ru.

"Потрібне відповідне звернення на адресу глави держави. Якщо захоче – позбавить, якщо ні – то ні. Це звання їй сьогодні навряд чи щось дає", – сказала Драпеко.

Вона додала, що у разі втрати цього звання Пугачова може позбутися й надбавки до пенсії. За її словами, якщо виконавиця зареєстрована в Москві, то надбавка могла становити близько 40 тисяч рублів.

"Ще гонорари можуть бути вищими, якщо є звання народного артиста. Усе інше – це лише формальність, більше держава нічого не надає", – уточнила депутат.

Крім того, ЗМІ повідомляють, що на Пугачову можуть завести кримінальну справу через її висловлювання про першого президента Чеченської Республіки Ічкерія Джохара Дудаєва. У цих словах вбачають "виправдання тероризму", інформує Telegram-канал Shot.

За версією російської сторони, підставою може стати заява артистки, де вона назвала Дудаєва "порядною людиною" та позитивно відгукнулася про нього.

"Це підпадає під статтю 205.2 КК РФ про виправдання тероризму. Артистці може загрожувати до п’яти років колонії. Наразі проводиться перевірка", – пише Shot.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Пугачова зробила різку заяву після свого гучного інтерв'ю. Російська співачка та легенда сцени Алла Пугачова, яка відмовилася підтримати диктатора Путіна у його кривавій війні проти України та відверто висловилася про це в резонансному інтерв’ю з Катериною Гордєєвою, зробила нову гучну заяву.

На своїй сторінці в Instagram артистка написала: "Хвилинний порив говорити пропав. Чи не краще просто допити свій келих. Мені краще піти посміхаючись". Цей пост з’явився після кількох днів бурхливого обговорення її інтерв’ю та тисяч коментарів. Пугачова залишила можливість коментувати запис, і під ним знову з’явилася хвиля підтримки від прихильників.