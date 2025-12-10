Рубрики
Лиля Воробьева
Популярный российский телеведущий Андрей Малахов много лет не показывает публично, как выглядит его единственный сын Александр.
Андрей Малахов (фото из открытых источников)
В то же время российским пропагандистским медиа удалось снять мальчика во время открытия новогоднего ледового катка в террористической России. К западу Александра привел его дед.
После того, как террористическая Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Андрей Малахов не сделал ни одного публичного заявления, выбрав молчание. Впрочем, в рамках программы "Малахов" он посвятил несколько эфиров историям участников так называемой СВО.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что 16-летний Фома, сын российского актера Павла Баршака , оказался полностью парализованным.Как утверждают российские пропагандистские ресурсы, подросток ощутил резкое ухудшение самочувствия в мае — прямо в учебный день его тело парализовало. Сам Павел Баршак долго не комментировал ситуацию, но потом поделился деталями. Его сыну 16 лет, он рос здоровым ребенком и не имел серьезных заболеваний, пока весной внезапно не столкнулся с проблемами с координацией — фактически перестал нормально передвигаться и держать равновесие.