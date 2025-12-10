logo

В РФ сфотографировали сына известного ведущего в РФ, которого хоронили от публики
commentss НОВОСТИ Все новости

В РФ сфотографировали сына известного ведущего в РФ, которого хоронили от публики

Сын Андрея Малахова, которого хоронили от публики, появился на публичном мероприятии

10 декабря 2025, 22:55
Автор:
Лиля Воробьева

Популярный российский телеведущий Андрей Малахов много лет не показывает публично, как выглядит его единственный сын Александр.

В РФ сфотографировали сына известного ведущего в РФ, которого хоронили от публики

Андрей Малахов (фото из открытых источников)

В то же время российским пропагандистским медиа удалось снять мальчика во время открытия новогоднего ледового катка в террористической России. К западу Александра привел его дед.

"Дедушка Витя обожает 8-летнего Сашу. Кстати, это первое публичное фото сына Малахова. По непонятным причинам мальчика пытались скрывать от папарацци", — отмечают росСМИ.

В РФ сфотографировали сына известного ведущего в РФ, которого хоронили от публики - фото 2

После того, как террористическая Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Андрей Малахов не сделал ни одного публичного заявления, выбрав молчание. Впрочем, в рамках программы "Малахов" он посвятил несколько эфиров историям участников так называемой СВО.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что 16-летний Фома, сын российского актера Павла Баршака , оказался полностью парализованным.

Как утверждают российские пропагандистские ресурсы, подросток ощутил резкое ухудшение самочувствия в мае — прямо в учебный день его тело парализовало. Сам Павел Баршак долго не комментировал ситуацию, но потом поделился деталями. Его сыну 16 лет, он рос здоровым ребенком и не имел серьезных заболеваний, пока весной внезапно не столкнулся с проблемами с координацией — фактически перестал нормально передвигаться и держать равновесие.

"Его забрали домой, а утром он не смог встать с кровати. Сейчас он не может двигаться и вставать, не чувствует ничего от груди. В Морозовской больнице подтвердилось, что это миелит (воспалительный процесс, затрагивающий как серое, так и белое вещество спинного мозга — недуг эта очень редкая). полгода его лечили, но не помогло", — признался Павел Баршак.



